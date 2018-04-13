匯流新聞網記者李盛雯、胡照鑫／台北報導

連續舉辦第5年的「帶小樹苗去旅行」活動，今(13)日前進新竹高鐵站，現場免費送出千株樹苗，授種樹正確觀念，並透過養護小卡追蹤樹苗狀況，並歡迎民眾回饋分享樹苗栽種心得，讓下一代繼續擁有綠意盎然的生活空間。

由農委會林業試驗所、台灣高鐵、花王公司以及梧桐基金會共同舉辦的第5屆「帶小樹苗去旅行」活動，在新竹高鐵站內贈送1千棵免費、優質的台灣原生種樹苗給現場民眾。林試所表示，樹種包括七里香、過山香、蘭嶼羅漢松、春不老、楓港柿及有黑檀木之稱的毛柿，只要給予適合空間，小樹苗就有機會長成大樹，為環境作出貢獻。

「帶小樹苗去旅行」活動規模一年比一年擴大，今年邀請承山幼兒園小朋友代表率先領取，象徵百年樹人生生不息。花王公司則是在新竹高鐵特區附近種下百棵油茶樹苗，在世界地球日前夕，透過實際行動回應世界地球日實踐環境保護的觀念。

林試所表示，活動送出的苗木都是由所內培育，現場還透過行動樹木教室，由樹木專家提供免費諮詢，為民眾解答種樹養樹相關的疑難雜症。高鐵站內也特別設計種樹拍照背板，讓民眾打卡之後領取小禮物。

帶小樹苗去旅行活動緣起2014年，梧桐基金會透過一次機會教育，帶領小朋友採集天然小樹苗，將過於壅擠的小樹苗移植到小竹筒內，重新尋找適合成長的地點，教育下一代正確的種樹、養樹知識。後來獲得高鐵及林試所以及民間企業加入，不斷擴大規模，送出越來越多台灣原生種樹苗，期望藉此提升全民對於種樹的熱情。

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