國家實驗研究院今天(13日)公布台灣學術論文在國際競爭力的分析結果。台灣論文發表占全球比重約為1.5%，近年來論文發表成長趨緩，全球排名從16名降至19名，不過，學術論文的能見度逐年提升，跨入了重質不重量的境界。國研院也預估，台灣應可以在5年內邁入學術品質領先群，代表台灣的學術論文在國際上將被高度和優先引用。



學術論文能否在國際上展露頭角，被視為是一國相關領域研究的指標。國研院指出，台灣在2012年至2016年的國際期刊論文發表數量占全球比重約為1.5%，但發表量成長有減緩趨勢，主要原因包括不再以論文發表量為評鑑審查主要指標的觀念逐漸普及，再加上大學師資老化以及博士生減少。不過，如果以每百萬人口平均論文發表篇數來看，台灣表現仍較鄰近的中國、日本以及韓國為優。

儘管論文發表量減少，但台灣論文整體相對影響力卻逐年提高，從2006年至2010年的0.89，成長至2012年至2016年的0.97，表現一樣優於日、韓以及中國，且即將邁入相對影響力高於1的學術品質領先群，代表台灣已躋身學術品質領先國家的行列。國研院科政中心主任莊裕澤說：『(原音)這個成長需要一段時間，我們過去利用6至7年的時間，從0.89%邁入0.97%，愈接近是愈困難的，按照這樣的順序，大約5年內有機會，後面大家成長都很緩慢，像是日本成長就卡在那裏了。』

莊裕澤也指出，台灣學術論文表現的總量不可能和中國、美國比較，畢竟仍得走小國戰略，以質的提升取代量，至於台灣在農業生技、半導體領域的表現相對傑出，未來可以投入較多的資源。

國研院院長王永和則表示，台灣博士生愈來愈少，未來也會影響論文的發表，必須加以關注。