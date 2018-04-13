（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果iPhone平均銷售價格看佳。外媒報導，今年新款iPhone銷售價格可能會有兩種情境，仍可維持相對較高的平均銷售價格（ASP）。



國外科技網站Appleinsider報導預估，今年蘋果可能推出3款新iPhone，其中兩款可能具備有機發光二極體（OLED）螢幕。



報導引述瑞銀（UBS）分析師米盧諾維奇（Steven Milunovich）報告分析，未來iPhone的平均銷售價格，可能會有兩種情境。



其一可能是6.4吋OLED版iPhone售價訂為1099美元、5.8吋OLED版iPhone訂價999美元，以及6.1吋LCD版iPhone訂價750美元。



其二可能是6.4吋OLED版iPhone售價訂為1050美元、5.8吋OLED版iPhone訂價900美元，以及6.1吋LCD版iPhone訂價700美元。



報告預估，今年70%的使用者將會付出700美元甚至更高的價格，購買新款iPhone。



米盧諾維奇指出，較大尺寸的OLED模組、以及臉部辨識Face ID技術門檻降低，提供了iPhone價格上揚的條件。



MacRumors在2月上旬引述蘋果高階主管在電話會議談話報導，蘋果在截至去年12月底的2018會計年度第1季，iPhone平均銷售價格達到796美元，較上一年同期695美元揚升，起跳價999美元的iPhone X銷售有很大助益。



蘋果日前公告將在美國時間5月1日（台灣時間5月2日）公布2018會計年度第2季（截至今年3月底）財報，屆時iPhone平均銷售價格將是法人關注焦點之一。



市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。



本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量來看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。（編輯：李信寬）1070413