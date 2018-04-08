新華社北京４月８日電題：評論：美國對華貿易單邊主義損害其他國家利益

新華社記者 王洪江 陸芸 張正富

美國加征額外關稅這一典型的單邊主義和保護主義行徑正在讓全球跨國企業利益受損，這一任性決定也使得全球貿易體系岌岌可危。

一直以來，跨國公司都是中美兩國經貿關係的受益者。中美貿易摩擦升級，勢必給它們帶來負面影響。

據中國海關統計，外資企業進出口活動產生的中美貿易順差佔中方總順差的５９％，由內資企業進出口活動產生的順差只佔４１％

華南美國商會３月份發佈的一份報告清晰指出：中國是美國進口的最大來源國，但這些進口的絕大部分由美國公司採購，其中許多公司「銷售產品中非常多的部分、絕大部分、有時甚至全部從中國採購；銷售不僅限於美國市場，還向全球市場」。

一些在華美資企業對貿易摩擦升級表示了擔憂。嘉吉投資（中國）有限公司在回答新華社記者問詢時表示，世界是相互依存的，貿易戰的代價太高，會對全球經濟造成負面影響。

美國挑起的中美貿易摩擦不僅會給美國公司帶來利益損失，也會給其它國家的企業帶來外溢性影響。

《日本時報》援引專業人士觀點稱：中美關稅鬥法不僅會使兩國貿易受挫，也會讓日本「很受傷」，因為不少中國出口美國的電氣產品用的是日本的零件。

全球金融市場因為擔心貿易摩擦惡化而遭受重創。繼美國政府威脅再對中國１０００億美元出口商品加征關稅而造成美國三大股指周五跌幅均超２％后，不安情緒在全球主要股指蔓延。倫敦金融時報指數，日經指數和德國ＤＡＸ指數均較上個交易日下滑。

渣打銀行報告稱，若爆發貿易戰，大家的利益都會受到損害。五分之一的全球經濟將受到影響。

長遠來看，美國加征額外關稅的做法違反了世界貿易組織的外貿規則，破壞了在過去四分之三世紀里發展起來的全球貿易體系。

ＷＴＯ在倡導構建公平競爭的市場環境的同時，也注重「相對公平」。在貿易規則設定時，ＷＴＯ充分考慮了發展中國家與發達國家在經濟發展程度上的差異性，特殊和差別待遇一直是貫穿在多邊貿易體制中的重要原則，也是ＷＴＯ協議中的重要組成部分。

中美經貿關係是最大的發展中國家和發達國家間的雙邊經貿關係，雙方目前已經形成的經貿關係是全球化背景下國際產業分工和資源優化配置的必然結果。

中美經貿關係的發展應繼續遵循歷史邏輯，以經濟全球化為基礎，以世貿組織規則和多雙邊協定為保障，而不是打破這些邏輯與規則。否則將給全球供應鏈帶來長期的負面影響。