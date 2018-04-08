來源：南昌新聞網

南昌新聞網訊，4月8日9時許，一艘漁政船游弋在贛江水面上，船上不時有人將鉤索甩入贛江。不過，他們不是在贛江釣魚，而是在水中「釣車」。

「我們執法人員在日常巡邏中，發現贛江堤壩下面的江灘上被人拋棄了許多共享單車，堤壩距路面有10餘米的高度，如果不專門組織力量運送，這些單車只能丟棄在這裏。」東湖區城管執法局相關負責人告訴記者，在執法人員搬運江灘上的共享單車時，發現江水裡還有不少被人拋棄了的單車，於是聯合漁政部門專門組織了一次「釣車」行動。

「一輛共享單車至少要1000元成本，這些打撈上來的單車雖然大多有所損壞需要維修，但也相當於為公司挽回了數十萬元的損失。」哈羅、ofo等四家共享單車企業的運維人員看著江水裡隱約可見的共享單車，紛紛發出嘆息。據了解，南昌的共享單車仍經常有損壞、丟失的情況發生，幾家主要的單車企業每個月都有數百輛單車「平白失蹤」，其中不少就是被扔進了贛江里。

從滕王閣一直到江西省人民醫院，沿線江灘上不時可見被丟棄的共享單車，還有的單車泡在水裡若隱若現。「被拋棄的共享單車越來越多，已經超出了單車企業運維人員的清運能力，我們決定組織一次集中行動，徹底清理掉贛江邊的廢棄單車。」在八一橋綜合執法隊隊長徐東華的帶領下，執法隊員聯手漁政部門及共享單車運維人員，沿滕王閣至水警碼頭的廢棄單車密集處展開了搜索清運。每當發現有共享單車沉沒在水下，就由漁政船上的執法隊員用鉤索將其拖曳至岸邊，由運維人員分別按種類搬運至江堤下，通過繩索垂吊到沿江北大道人行道上，最後裝車運走。在運送中，由於許多共享單車被從十米高的江堤上拋擲而下，又長期浸水，座椅、輪胎、車把手等零件散落得到處都是，執法隊員從石縫、泥沙里將其清掏出來，交由運維人員回收利用，避免污染環境。

經過對水下及江堤旁的共享單車打撈清理，半天時間共「救出」了600餘輛共享單車，有力維護了贛江環境，為共享單車企業挽回了損失。執法人員表示，共享單車是市民道德素質的試金石，對於故意亂停放、拋棄損害共享單車的行為，東湖區城管執法局將聯合其他部門、企業加大巡查整治力度，讓共享單車安心「為人服務」。

（原題《共享單車「贛江溺水」 執法人員乘船「釣車」》）