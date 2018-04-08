來源：貓財經

資金鏈緊張、庫存積壓嚴重、負債百億、裁員50%……這是老牌手機廠商金立手機當前正在經歷的史無前例的災難。

投讚助、請代言……金立手機向來在營銷方面從不吝嗇，卻很少能聽說有逆天的「黑科技」問世。也許本該如此，或確實是走錯了路，總之，金立很焦慮……

金立困局：危機后的「一波三折」

去年年底，金立手機被曝手機庫存積壓嚴重，陷資金鏈周轉危機，負債或達百億。網上一度傳謠稱，金立總裁劉立榮在澳門賭博，輸了幾個億，導致金立資金鏈緊張。

儘管消息被金立官方闢謠，劉立榮為自證「清白」，還在其朋友圈曬出了與供應商及銀行相關人士的合影。但這樣的反應速度，依然沒有資本市場來的迅速，相關的上市公司不可避免地受到了影響。

今年1月，媒體報導稱，劉立榮41.4%的全部股權已被法院凍結，時間為2018年1月10日到2020年1月9日，凍結期2年。另外，深圳市金立通信設備有限公司在深圳和上海陷入了多起訴訟。

隨著而來的是金立採取的引資保生產的方案，工業園將有50%的員工被裁。劉立榮當時表示，將分三個步驟來解決資金難題，包括引入合作夥伴、引入戰略投資者、出售資產償債，引入戰略投資者的工作已經有進展。如果把持有的微眾銀行股份和金立大廈資產出售，預計可以回籠70億元資金，此外南粵銀行股權估值接近20億元，這些錢可以解決當前的資金缺口問題。在媒體的追問下，劉立榮甚至表示，必要時可以放棄金立控制權。

坊間也曾多次流傳金立手機重組和融資的消息，但官方均為做任何回應。

今年3月，《財經》雜誌報導稱，金立工業園將散夥，並已經開始遣散員工。報導也提到，工業園內的大部分員工仍處於「放假」停工狀態，幾家分公司拿到的訂單也很少。

而這期間，金立的「流言蜚語」也依舊不斷。此前，金立被曝將由海信接盤。金立副總裁俞雷出面闢謠稱，所謂的海信洽談合作、投資、入股，全部是謠言。不過融資的確正在洽談。截至目前，金立尚未確定引資成功。

而在金立的明星娛樂營銷上，有媒體報導稱，金立2年狂砸60億，拖欠媒體廣告費，反遭催債。

對此，4月7日晚，俞雷發微博稱，確實欠了媒體廣告費，但只要給金立時間，供應商的錢和媒體的錢都會還的。

隨後，俞雷又發微博重申「廣告沒有60億」，自己並沒有辦離職證明，只是要去國外參加畢業典禮。

不少評論認為，金立之所以會遭遇如此困境，最大的原因在於狂撒廣告費。

為了建立全新的品牌形象和影響力，劉立榮更換了金立的logo，並斥巨資冠名、讚助了《笑傲江湖》《最強大腦》《楚喬傳》等熱門綜藝、影視節目，其中某些節目的冠名費均為上億元級別；還先後邀請馮小剛、余文樂、吳剛、薛之謙、劉濤、柯潔等當紅明星擔任品牌代言人。營銷方面，金立兩年花費60億元。

資料顯示，金立近兩年銷售量一直處於上升狀態，「廣撒網」的營銷方式無疑對其貢獻巨大。但貓妹認為，金立陷入「谷底」，更大的原因來自於金立鮮有具備「議價能力」的產品推出，多年來不遺餘力的在廣告宣傳上「煞費苦心」，留給市場的卻依然是「電視購物」般的產品調性。對研發和創新方面的重視程度仍存在不足，在這個「黑科技」可以刷新消費者認知的時代，金立抓錯了重點，即使能在一定程度上贏得消費者青睞，也很難保證用戶忠誠度。

這也是大眾有耳聞「果粉」、「米粉」、「煤油」、「花粉」等用戶品牌陣營，卻很少聽過金立的粉絲自稱。

金立「生病」，引供應鏈上市公司恐慌

隨著金立債務危機的放大，除了營銷方面的債務情況，供應鏈相關的上市公司也受其影響嚴重，表現出不同程度的反應。《證券日報》曾不完全統計稱，約有10家上市公司牽涉其中。

深圳華強、江粉磁材、歐菲科技、深天馬A和維科金華至少物五家A股手機供應鏈公司發公告，因為金立手機拖欠應收款而進行資產減值。

其中，影響較大的是手機供應鏈龍頭廠商歐菲科技，作為金立手機「S10」攝像頭模組的獨家供應商，歐菲科技2016年全年利潤才7.19億元，而對金立手機的應收賬款就有約6.26億，受此「牽連」，股價大跌，市值曾一天縮水43億元。

事後，歐菲科技也緊急召開投資者電話會議來緩解投資者的焦慮。大概意思是，金立手機相比華為、小米、蘋果，只是我們的「小客戶」，只佔營收不到4%，雖然欠我們錢了，但我們也及時向法院申請了財產保全，凍結部分資產，所以金立手機的問題，對公司影響不大。

同時，歐菲科技也在今年2月回復交易所問詢公告時表示，決定對金立的應收賬款計提48%，即3 億元。

2月28日，手機精密結構件供應商領益智造（原「江粉磁材」）發佈業績快報稱，公司預計2017年實現凈利潤6000萬至1.50億，同比變動-74.37%至-35.92%。凈利潤下降的主要原因為公司商譽減值及全資子公司東方亮彩對金立的應收賬款計提資產減值準備6384萬元所致。

3月23日，電子元器件供應商深圳華強發佈關於計提資產減值準備的公告，對金立的應收賬款計提減值準備6442.58萬元。受此影響，深圳華強2017年歸屬於上市公司股東的凈利潤同比略降3.19%。

維科精華也表示子公司維科電池第一大客戶金立拖欠應收貨款8409.99萬元，若2017年凈利潤仍為負值，將連續兩年虧損，可能面臨被實施退市風險警示。

手機顯示屏供應商之一的深天馬A2月6日公告稱，擬計提資產減值準備約1.86億元（未經審計），主要為個別客戶未能按照與公司約定的付款日履行付款義務。

此外，還有韋爾股份、景旺電子、盛迅達、二六三等上市公司均與金立手機有合作關係。

金立「生病」，供應鏈的夥伴們也意外被「感染」。在被困境推進手術室「搶救」過後，金立能否重新「容光煥發」，恐怕需要更多忍耐與魄力……