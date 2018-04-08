來源：微信公眾號「運營研究社」（ID：U_quan）

昨天是老婆大人生日，在京東買了本她最愛的電視同名小說《烈火如歌》，結賬時發現印象中6元的運費變成了8元。上網一查果然有鬼，原來早在春節期間，京東就漲了一波運費。其中，不滿49元收運費15元，如果是同城的話比順豐還貴3塊錢。

為了自建物流，京東虧了這麼多年，現在漲點價，小編表示非常理解。但是，正如我所預料的，為數不少的網友對此難以接受，在網上把京東噴成了狗。

競爭對手見此良機，也跳出來踩上一腳，指責京東「無視規則、無視用戶」，並鄭重承諾「不漲價」。

平心而論，京東的送貨體驗非常值得讚賞，同城下單當日到，異地下單次日達，能與之匹敵的也只有物流巨頭順豐。

這就有意思了：服務質量相差無幾，順豐收費22元人們交口稱讚，京東只是漲點價，最多也不過收費15元，就被罵得抬不起頭，這要跟誰說理去？

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首先聲明，此事非常複雜，本文不求面面俱到，也不判斷孰是孰非，只是試著從一個比較小的切入點來聊聊此事中消費者的心理。

筆者以為，京東是否挨罵，跟運費漲價的理由是否充分沒有太大關係。即使京東有天大的理由，只要它漲運費，就一定會挨罵（當然，罵它的人群會不一樣）。

為什麼？

因為在很多消費者心裏，我來你京東消費，就不該掏郵費。同一本書，雖然淘寶可能2天送到，京東當天送到，但是淘寶包郵了，你京東也必須包郵。

試想一下：你在淘寶買了一本書，但是急著要，賣家說你加8塊錢，我給你寄順豐，第二天就到。此時你會加8塊錢嗎？可能你不僅願意加8塊錢，而且還覺得這8塊錢花得挺值得。其實這不就等於是在京東買了這本書嗎？

是不是很有趣？即使服務質量差別再大，很多人還是會按同樣的標準看待淘寶和京東。

只要人們還這樣想，京東就永遠別想輕易漲運費。

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梳理一下有些人的認知：

甭管多快送到，反正淘寶、京東差不多，都要包郵。

雖然速度快，但是京東快遞收8塊錢是王八旦。

如果有急用，淘寶加8塊錢寄順豐很划算。

看起來，這樣的認知非常離譜，但實際上，這是一種非常普遍的消費心理——心理賬戶。

在網上痛罵京東運費漲價的人，生活中未必缺這8塊錢——也許他是一個成功的微商，剛剛喜提愛車。但是，他捨得花30萬買車，不見得就捨得花8元錢付運費。在他心裏，買車的消費和網購的消費，分屬於不同的心理賬戶。

除了錢包里的鈔票和銀行卡這種實際賬戶外，在人的頭腦里還存在著另一種心理賬戶，我們把錢分門別類地存放在不同的心理賬戶中，比如日常生活賬戶、享受消費賬戶、炫耀性消費賬戶、情感維繫賬戶、自我投資賬戶等。

在淘寶、京東購物時，人們花的是『日常生活賬戶』里的錢，這時你讓人們多花8塊錢買一個超快配送的增值服務，是試圖從他們的『享受消費賬戶』里掏錢，很多人當然接受不了。

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有這樣一個有趣的故事。

由於金融危機，2008年美國汽油價格大幅度下降，在短短幾個月內下跌幅度超過了50%。

按理說，美國人民應該能夠因此省下一大筆油費，但是統計結果讓人大跌眼鏡——美國人民花在汽油上的錢不降反增。原來，汽油降價后，大多數美國人選擇購買更好、更貴的汽油（比如原本加93號汽油的現在改加97號）。

從『心理賬戶』的角度，你就能理解美國人這種奇怪的行為。

對於家家有車的美國人來說，每個月花一筆固定的錢來加油已經形成習慣，在他們的頭腦中已經有了專門的「加油賬戶」，無論油價是漲是跌，這筆錢都是要花出去的。

如果這個例子不好理解，我們可以假設一個場景：假如現在市面上所有的手機都打了5折。

你有可能選擇省錢，用一半的錢買你現在的手機；但是你也有很大的可能花跟現在同樣的錢，買一部原來捨不得買的高端機。

如果你選了后一種方案，可能說明你買手機的心理賬戶有一個底線，無論如何你也想把這個底線花出去。

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同樣是你加班熬夜掙來的血汗錢，當你在淘寶、京東買衛生紙時（日常生活賬戶），你用得非常摳門；而當你在蘋果店買手機時（享受消費賬戶），你又花得特別豪爽。

同樣的東西，被你如此區別對待，這種心理之荒誕，就像下面這幅漫畫所反映的一樣：

不過話說回來，站在營銷的角度，我們又可以利用這種心理，達成異乎尋常的商業成就。

1）把產品定位往高消費偏好的心理賬戶引導

家父平時抽15塊錢一包的煙，但是他過年給親戚送禮時，送的都是65元一包的軟中華。中國人送禮，往往送的是自己從來捨不得用的東西。

因此，如果你的產品定位比較高端，那就可以考慮引導消費者把它定位成「禮品」，而不是自己用的東西。比如最典型的，「孝敬爸媽腦白金」——爸媽自己可捨不得買。

再比如，鑽石象徵愛情，玉石可以轉運，總之一定不能定位成正常的飾品。

知識服務商賣課時，大聲疾呼「向終生學習者致敬」，痛心疾首地質問「你有多久沒有投資你自己了？」，都是在把自己的產品往高消費偏好的心理賬戶引導。

2）把單次高消費拆成多次低消費

在各種知識付費的APP里買門課程，動不動就大幾十甚至上百，說實話，還是有點貴的。比如說，一門《薛兆豐的經濟學課》售價199元，夠買好幾本經濟學經典名著了。但是，如果這樣表述呢？

每天僅需0.5元，就能學到地道的經濟學思維。

同樣的道理，你要我花88元買網易雲音樂的年度會員，我覺得有點小貴，但是拆成8元/月聽起來就好接受得多（前提是自動續費，原因下面講）。

3）把多次高消費合成單次高消費

如果在某個心理賬戶中，無論你玩什麼花樣，都很難讓消費者覺得便宜，那就最好把所有的消費環節打包，讓消費者只掏一次錢。

研究表明，在所有同檔次的飲食消費中，自助餐的消費體驗是最好的，就是這個原因。同理，跟團游中，消費體驗最差的就是交一筆很便宜的報名費，然後各個景點單獨收錢。

開車上下班的人很多，你問他們感覺開車貴不貴，一般也都覺得不算貴。但是，能以這麼輕鬆的心態打車上下班的人，好像就沒這麼多了。實際上，如果你算一筆賬，就會發現，打車其實比開車便宜多了。（每天花100，一年也才2萬多）

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總結一下，除了錢包里的鈔票和銀行卡這種實際賬戶外，在人的頭腦里還存在著另一種心理賬戶，我們把錢分門別類地存放在不同的心理賬戶中，比如日常生活賬戶、享受消費賬戶、炫耀性消費賬戶、情感維繫賬戶、自我投資賬戶等。

作為商家，我們可以從3個方面來利用這種效應，實現很好的營銷效果。

1）把產品定位往高消費偏好的心理賬戶引導

2）把單次高消費拆成多次低消費

3）把多次高消費合成單次高消費

京東漲運費挨罵，在某種意義上，就是因為動了不該動的心理賬戶里的錢。同一件夾克，標價199元包郵，和標價187元+12元運費，給人的感覺是完全不同的。