王毅會見新加坡外長北京新浪網 (2018-04-08 22:11)
新華社北京4月8日電（記者伍岳）國務委員兼外交部長王毅8日在北京會見新加坡外長維文。
王毅表示，中新雙方應攜手應對保護主義的抬頭，維護以世貿組織為核心的全球貿易體制。他建議雙方深化「一帶一路」框架下合作，建設好互聯互通、金融支撐、三方合作三大平台，打造好「南向通道」新亮點，為雙邊關係和區域合作注入新活力，實現互利共贏、共同發展。
維文表示，新方反對貿易保護主義的做法，希望全球自由貿易體系切實得到維護，推動世界經濟在更加開放的環境中發展。
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