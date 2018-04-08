新華社北京4月8日電（記者伍岳）國務委員兼外交部長王毅8日在北京與聯合國秘書長古特雷斯舉行會談。

王毅表示，中國堅定維護聯合國權威和地位。雙方都認為應共同推動全球化朝更加包容普惠方向發展，抵制一切形式的保護主義；都認為應堅持多邊主義，充分發揮聯合國的核心作用；都認為雙方應就「一帶一路」進一步密切合作；都認為雙方合作至關重要，願不斷挖掘潛力，深化各領域合作。

古特雷斯感謝中國長期以來對聯合國和多邊主義的堅定支持，願同中國深化全方位合作。