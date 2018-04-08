來源：財視media

不到24小時內，金立副總裁俞雷連發兩條微博，而且，均直至媒體。

4月8日下午，俞雷再次發佈微博稱：「昨天發的聲明，我明明說的是『廣告沒有60億』，結果各種變異標題就來了。另外，今天我在公司開一個『在職證明』，中午就有媒體群傳是離職證明了，這烏龍整的。我六月要去瑞士參加畢業典禮，被授博士學位，去瑞士，得辦簽證吧？最後還是那句話，金立一直在生產自救，積極面對問題，我們相信，天助自助之人！」

昨日晚間，針對近期有關金立手機陷入資金鏈危機的消息，俞雷在個人微博回應稱，確實拖欠了媒體和供應商的錢，但只要給金立時間，欠款都會還的。

他表示，金立的資金鏈危機是突發性的，目前正在積極生產自救，呼籲個別媒體不要「落井下石、以死相逼」。

同時，俞雷也反駁外界所說的60億廣告費給了明星娛樂營銷的說法，表示廣告費用只佔據了營銷費用的一小部分。不過，他並未透露涉及明星娛樂營銷費用的具體數值。

縱觀俞雷微博下的評論，財視傳媒發現較為和諧，大部分為支持金立，並希望金立能夠挺過去的留言。

「相信金立，給金立一些時間。」

「支持金立，一直討厭落井下石的人，不經歷風雨，怎麼見彩虹嘛？相信金立會越來越好，也請故意上綱上線的網友們嘴下留情。」

「剛剛還跟朋友在聊金立這個事兒，還是希望金立能挺過來。就我看得到的，知道的，金立在營銷這一塊的品德確實有目共睹，金立加油！」

金立債務危機坐實

早在去年年底，金立就傳出了資金鏈短缺、供應商欠款的傳聞。及至今年，關於金立深陷債務危機的傳聞更是甚囂塵上。

今年1月10日，有消息稱，東莞市第一人民法院執保凍結了劉立榮持有的41.4%的公司股份。1月16日，又傳出「深圳市中級人民法院再次凍結劉立榮持有的41.4%金立集團股權」的消息。

隨後，根據其供應商歐菲科技的一則回復深交所的問詢函，截至2018年2月6日，公司對金立的應收賬款餘額為6.26億元，因金立資金鏈緊張，應收賬款已經逾期兩月以上，目前公司已停止向金立發貨。

金立的資金鏈危機被坐實。金立方面對此回應稱，由於供應商的斷供導致資金無法回籠，對方申請的財產保全措施導致金立無法出售資產以套現，短期內難以還款。

4月2日晚，金立官方微博正式發佈一則《關於金立工業園目前的一些情況說明》，徹底證實其確實存在債務危機且有裁員準備。

公告表明，為實現自救，金立將採取裁員降費用、引資保生產的方案，保留約50%的員工繼續生產。

換言之，金立將裁員約50%。可見，此次危機不可謂不嚴重。

營銷費用和投資費用超限系主因

1月30日，金立董事長劉立榮在接受《證券時報》採訪時表示，金立資金鏈問題爆發的主要原因是2016年和2017年營銷費用和投資費用投入超限。

「2016至2017年，金立營銷費用投入60多億元，近3年對外投資費用30多億元，兩項費用接近100億元，對金立資金鏈造成很大影響，導致貨款周轉困難，在拖欠貨款后被供貨商申請資產保全。」他如是說。

2016年至2017年，金立先後邀請了馮小剛、余文樂、徐帆、薛之謙、劉濤、柯潔等擔任金立品牌代言人；邀請「達康書記」吳剛擔任金立手機產品「首席安全體驗館」；馮小剛余文樂專門為金立品牌拍攝了電影級廣告《手機芯戰》。

同時，金立近兩年在綜藝方面的投入同樣巨大。據不完全統計，其冠名的綜藝節目有12個，包括《跨界歌王》、《最強大腦》、《今夜百樂門》和《歡樂喜劇人3》等。

此外，根據昨日俞雷所言，除了上述明星娛樂營銷，營銷費用還包含「國內國外的銷售和市場費用、展台、門頭、櫃檯、促銷活動、代理商銷售折讓、補貼和空中廣告等」。

手機市場愈發兩級分化

在經歷了行業紅利期之後，中國手機市場整體由「倒三角」格局逐漸演變成了「T」形格局，市場愈發兩級分化。

中國信息通信研究院發佈的《2017年國內手機市場運行情況及發展趨勢分析》報告顯示，2017年的手機行業，一方面中國手機品牌廠商繼續領跑全球市場，知名度和市場份額均在增長；另一方面，國內市場上，出貨量結束兩年來的高速增長，觸頂后折返下滑，市場加劇洗牌，競爭尤為激烈。

數據顯示，2018年2月國內手機市場的總出貨量為1812.2萬部，同比下降了38.7%；4G手機的出貨量為1753.4萬部，同比下降了37%，達到了近些年跌幅之最。與此同時，排名前五的廠商，如華為、OPPO、vivo、小米等，合計份額達到71.3%，相應的金立、魅族等二線廠商則面臨著雙重壓力，出貨量降低且市場份額被擠壓。

那麼，作為第二階梯代表的金立該如何擺脫危機呢？

劉立榮曾在採訪中表示，金立將分三個步驟來解決：第一步，引入合作夥伴，確保生產與銷售；第二步，引入戰略投資者，補充資金；最後一步，出售資產償債，獲取債權人支持。

3月初，金立被曝正在引進外部投資，疑似海信將接盤金立。不過，隨後金立方面闢謠稱，確實正在洽談融資，也會有戰略資金進入，但與海信無關。

截至目前，金立尚未確定引資成功。

值得一提的是，財視傳媒通過查看天眼查發現，去年12月，劉立榮成立了一家名為「宜賓市金立科技有限公司」的企業，註冊資本為2億元，劉立榮本人占股100%，是該公司的實際法人。

據悉，金立方面於近年頻頻布局西南地區；宜賓方面對於金立入駐一直抱有歡迎的態度，因為其近年著力智能製造產業，目前已經引入了多家手機廠商，併為其提供相關的政策支持。

有觀點認為，宜賓很可能將會是金立的下一個落腳點。