新浪科技訊 4月8日晚間消息，今日，紫光股份發佈公告稱，第七屆董事會於2018年4月8日收到公司董事長趙偉國提交的書面辭職報告，趙偉國先生因工作繁忙申請辭去公司董事、董事長職務。

公告稱，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，趙偉國辭職不會導致公司第七屆董事會低於法定最低人數，趙偉國的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

公告同時稱，辭職后，趙偉國先生不再擔任公司任何職務。

與此同時，趙偉國在朋友圈發文表示：「確實太忙，上市公司程序性工作太多，感謝關心，我永遠和紫光同在」。

趙偉國於1985年考入清華大學電子工程系，2009年入就任紫光集團總經理，此後出任紫光集團董事長，之後執掌了一系列併購，紫光也實現了大規模擴張。2014年被評為中國信息產業年度領袖人物，2016年被評為十大「2016年度華人經濟人物」。

個人簡介：

1967年出生於新疆沙灣縣。1985年考入清華大學電子工程系（原無線電電子學系），先後獲本科、碩士學位。

現任紫光集團有限公司董事長，北京健坤投資集團有限公司董事長。

社會職務：中國「經濟五十人論壇」企業家理事會理事 、清華大學校友總會理事 [3] 、天津大學管理學院兼職教授 、南開大學管理學院兼職教授 [5] 、吉林大學管理學院兼職教授

曾當選2004年「中國十大軟體領軍人物」 和2014年「中國信息產業年度領袖人物」 [

行業職務：中國高端晶元聯盟副理事長、中國半導體行業協會副理事長 、中關村前沿科技產業與服務聯盟理事長

曾於2005年當選十屆全國青聯委員

趙偉國先生曾在紫光、同方等清華產業長期工作，后創立北京健坤集團，並於2009年入主紫光集團，擁有廣泛的IT技術、企業管理和投資經驗；趙偉國先生熱心公益事業，近年來，先後向清華大學、天津大學、南開大學、吉林大學、北京航空航天大學、廈門大學、電子科技大學、山東大學、中南政法大學、海南大學等大學和新疆、河北、湖南等地累積捐贈超過7億元人民幣。

以下為紫光股份有限公司公告原文：

關於公司董事長辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會於2018年4月8日收到公司董事長趙偉國先生提交的書面辭職報告，趙偉國先生因工作繁忙申請辭去公司董事、董事長職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，趙偉國先生的辭職不會導致公司第七屆董事會低於法定最低人數，趙偉國先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。辭職后，趙偉國先生不再擔任公司任何職務。

特此公告。

紫光股份有限公司

董事會

2018年4月9日