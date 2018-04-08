新華社烏蘭巴托４月８日電？ 專訪：「衷心祝願中國人民早日實現偉大中國夢」——訪蒙古國總理呼日勒蘇赫

新華社記者阿斯鋼

「近年來，在中國共產黨領導下，中國經濟穩步增長，多項民生工程得到成功實施。作為傳統友好鄰邦，我們對中國取得的這些巨大成就感到由衷高興。」蒙古國總理呼日勒蘇赫在出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會並對中國進行正式訪問前夕在烏蘭巴托國家宮接受中國媒體聯合採訪時說。

呼日勒蘇赫指出，他此次對中國的訪問對於進一步促進兩國的合作與交流十分重要，兩國的友好合作關係對於蒙古國社會、經濟發展起著關鍵作用。

呼日勒蘇赫說，近年來，中國一直是蒙古國重要貿易夥伴和投資國，蒙中兩國的合作幾乎覆蓋各個領域並得到穩定發展。為繼續深化合作、提高合作效率，兩國應將此前達成的各項合作計劃逐一落到實處，並實時跟蹤監督。

呼日勒蘇赫強調，２０１４年，蒙中兩國建立全面戰略夥伴關係，這是事關兩國關係長遠發展的歷史性決策。「我們的全面戰略夥伴關係，內涵豐富而深刻，繼續鞏固和發展這一夥伴關係顯得十分迫切。」

呼日勒蘇赫說，使用中國優惠貸款的眾多大型項目和重要項目正在蒙古國有序穩妥地實施。中國對蒙古國的幫助並未局限在基礎設施等大型項目上，也涉及民生和環保領域。

呼日勒蘇赫表示，積極發展民間交流、開展人文合作，對築牢兩國關係的社會基礎有著十分重要的意義。鞏固民間友好交往，首先要加強兩國人民對對方國家的深入了解。通過近年來兩國的成功合作，蒙古國人民對中國的文化傳統、發展成就有了更加深刻的了解。

他還說，蒙古國也希望積极參與中國「一帶一路」倡議範圍內的文化、人文交流與合作，向中國和「一帶一路」沿線國家的人民介紹和宣傳自己的國家。

談及博鰲亞洲論壇２０１８年年會，呼日勒蘇赫說，蒙古國曆屆政府都非常重視博鰲亞洲論壇，認為這一論壇對加強亞洲整體競爭力有著重要且深遠的意義。

呼日勒蘇赫表示，中國特色社會主義已經進入新時代，推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體成為中國特色大國外交的總目標，蒙方對此予以特別關注。

呼日勒蘇赫最後祝願中國人民早日把自己的國家建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，早日實現中國夢。