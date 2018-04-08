新華社耶路撒冷4月8日電？ 4月8日，以色列議長埃德爾斯坦在特拉維夫會見中聯部副部長李軍率領的中共代表團。

埃德爾斯坦表示，以方將發展對華關係作為對外關係中的重中之重，利庫德集團願進一步加強與中共交往，堅信以中合作將造福兩國和兩國人民。

李軍表示，中共願加強與以各政黨友好關係，積極推動中以創新全面夥伴關係向前發展。