[環球網報導 記者 朱夢穎]德國又？叒叕出現炸彈了。。。。。。德國帕德博恩市一對夫妻一個多星期前在自家花園內發現一1.8噸重炸彈，拆彈工作將於8日進行。而在拆彈工作展開之前，超過2.6萬人必須離開該地區。德國《圖片報》報導稱，這是東威斯特法倫城市自戰後以來最大撤離行動。

報導稱，在拆彈工作開始之前，超過2.6萬人需要在8日中午之前離開該地區。以Peter-Hille-Weg為圓心，半徑1.5公里內的所有人都必須撤離。在這一區域中還有兩所醫院、數個養老院、一所大學及部分歷史悠久的老城區。

報導還稱，來自消防隊、技術組織及救援組織在內的1000多名工作人員參與此次拆彈工作。

一個多星期前，這對夫婦在自家花園發現了這枚炸彈。這枚炸彈包含1.5噸炸藥，具有巨大破壞力。