Game Informer今天繼續為我們帶來PS4獨佔《蜘蛛俠》的新情報，遊戲的創意總監Bryan Intihar回答了許多問題，甚至談到了《王國之心》中的客串事宜。

Intihar表示他本人是個《王國之心》和許多迪士尼（皮克斯）IP的粉絲，而今年晚些時候發售的《王國之心3》已經確認會有許多其他角色的客串。

「這太棒了，他們應該把漫威世界引進！他們已經有了許多皮克斯角色了，為何不再來一些星球大戰和漫威呢?索拉扮成蜘蛛俠的樣子一定很酷！」

看來這沒有理由不發生，我們將會很期待蜘蛛俠將會以怎樣的方式加入《王國之心3》。而大概率來講，這還取決於《蜘蛛俠》遊戲的成功與否。時間上來看，在後續加入一個DLC也是趕得上的。

PS4《蜘蛛俠》將會在9月7日發售，《王國之心3》則會在今年晚些時候發售。