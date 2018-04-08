Eidos蒙特利爾工作室，曾經製作了《殺出重圍:人類分裂》的工作室，如今正在招聘一位貨幣化專家。要知道，這個工作室目前可正在製作新的《復讎者聯盟》遊戲。

招聘廣告中要求該職位管理和改進遊戲中的商店，建立讚助機制、建立客戶的忠誠度等，不是每條信息都是關於錢，但是都是為了給玩家提供遊戲資訊和投資遊戲的方法。所以從本質上講，這個職位是為了給工作室和玩家建立一個貨幣化標準，考慮到這一點，我們幾乎可以認定工作是正在製作一個某種形式的在線體驗，目前還不清楚是否屬於最近宣布的《復讎者聯盟》遊戲。

在玩家準備給工作室寄刀片之前，我們還要指出這隻是一個職位描述，我們隊工作室的具體目標了解甚少，他們與漫威合作，但不能保證這個職位就是為了這個遊戲，更不能斷定遊戲就會有微交易、寶箱等元素。

Eidos蒙特利爾工作室曾幫助製作《古墓麗影》系列，該系列的新作中也出現了「探險卡牌」這種微交易形式，可能這個貨幣化專家的工作就是投身於創造這種系統。

「貨幣化專家」這種刺眼的描述真的很容易另玩家敏感，這樣的職位頭銜暗示著開發人員正在尋找了遊戲本體之外的賺錢方法。玩家希望能在可承受範圍內購買遊戲，然後如果有微交易，玩家通常會根據具體情況考慮是否入坑。現在，玩家要開始擔心這部《復讎者聯盟》了，這個粉絲化IP類遊戲會不會重蹈《星球大戰：前線2》和《中土世界:戰爭之影》的覆轍呢?