新浪科技訊 4月8日晚間消息，工信部旗下中國信息通信研究院今日發佈《2018年3月國內手機市場運行分析報告》。報告顯示，2018年1-3 月，中國智能手機出貨量為8187.0萬部，同比下降27.0%。

報告顯示，就手機市場總體情況而言，國內總體出貨量延續下降趨勢。2018年3月，國內手機市場出貨量3018.5萬部，同比下降27.9%；2018年1-3月，國內手機市場出貨量8737.0萬部，同比下降26.1%。其中，國產品牌手機出貨量佔比近九成。2018年3月，國產品牌手機出貨量2699.5萬部，同比下降29.0%，占同期國內手機出貨量的89.4%；2018年1-3月，國產品牌手機出貨量7586.4萬部，同比下降27.8%，占同期國內手機出貨量的86.8%。

就智能手機發展情況而言，智能手機出貨量佔比穩定在九成以上。2018年3月，智能手機出貨量為2808.3萬部，同比下降28.6%，占同期國內手機出貨量的93.0%；2018年1-3月，智能手機出貨量為8187.0萬部，同比下降27.0%，占同期國內手機出貨量的93.7%。

2018年3月，上市智能手機新機型68款，同比下降37.0%；2018年1-3月，上市智能手機新機型158 款，同比下降15.1%。

實際上，今年第一季度中國智能手機的發展情況延續了2017年的寒冬態勢。

根據中國信息通信研究院此前公佈的數據，2017年12月，中國智能手機出貨量為4036.1萬部，同比下降33.2%；1-12月，中國智能手機出貨量為4.61億部，同比下降11.6%。

在寒冬之下，中國智能手機市場的集中度在逐漸提高，二三線品牌面臨增長瓶頸甚至生存困難，而一線品牌之間的競爭也更為激烈。中國智能手機廠商們也開始了求變之路，比如尋找遊戲手機等更加細分的市場；繼續向低線城市下沉尋求增量；大力拓展海外市場；加大技術投入和產品創新以刺激用戶換機慾望等。(張俊)