東電為反應堆報廢作業人員配備緊急聯絡智能手機北京新浪網 (2018-04-08 21:19)
中新網4月8日電 據日媒報導，東京電力公司給在福島第一核電站參與反應堆報廢作業的全部作業人員配備了地震和海嘯等緊急狀況時用於聯絡的智能手機。目前作業人員一天約有5000人。
資料圖：當地時間2017年6月15日，日本神奈川縣橫須賀市，由東芝與「國際反應堆報廢研究開發機構」（IRID）共同開發的新機器人公開亮相。這個長30厘米、直徑13厘米的水下機器人將被投放到福島第一核電站3號機組的反應堆安全殼內底部展開調查。
此外還考慮到一核雖有站內廣播，但有的作業場所因重型機械的噪音等很難聽清廣播，因此可利用開發的智能手機專用應用(APP)發出的聲音和警告音聯絡每一位作業人員。
當發出疏散指示時，東電負責人將通過衛星定位系統(GPS)掌握作業人員的位置，確認是否有人尚未疏散。
該智能手機可以通話，但攝像頭不能使用，這是為了防止拍到重要設施而被恐怖分子利用。在作業前檢測污染和隨身物品的「入退域管理設施」，公司向每個作業人員發放一部手機與輻射測量儀。
除緊急時的聯絡外，該手機還顯示核電站用地內禁止通行的場所、作業限制相關信息，以及天氣、氣溫和中暑指數。手機為戴著作業用白線手套或橡膠手套也能直接操作的機型。
在一核，私人用智能手機及普通手機禁止帶入。據悉目前智能手機可與在東電各合作企業登記的商用PHS一起使用。
責任編輯：孔慶玲
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