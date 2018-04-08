中新社東京4月8日電 據日本媒體NHK報導，由日本大型業務委託中介公司「Lancers」近日實施的一項調查顯示，當前日本兼職從業者約為744萬人，比三年前的同類調查結果增加211萬人，創新高。

該公司從全國範圍內隨機抽選出3000多名從業者進行調查，並推算得出最終結果。據推算，兼職者中約有165萬人在家從事面向互聯網的寫作或數據輸入工作，佔比最高，緊隨其後的是營銷和企劃工作，約有137萬人從事。

日本政府為實現多樣化的工作方式，一直倡導企業推出促進副業和兼職的工作方針。但另一方面，日本最大的經濟團體——經濟團體聯合會考慮到相互兼職可能會泄露企業機密等負面因素，對此一直採取謹慎的態度。

近年來兼職成為一種風潮，不僅是IT企業和風險企業，連日本的一些大企業也開始認同這種工作方式。日本日用品巨頭「Unicharm」(尤妮佳)公司規定，只要不在上班時間和凌晨零時以後做兼職就可以。新生銀行則規定只要不在與公司存在競爭關係以及存在信息泄露風險的企業兼職就可以。越來越多的企業認識到適當的兼職可以擴展員工的知識儲備和人脈。

日本綜合研究所研究員山田久對此表示，企業既是主要工作單位也可能是兼職工作單位，各企業要聯合起來制定兼職的規則，這樣使得勞動者既不陷入「過勞」的狀態，同時也能在本業和兼職中找到一個合適的平衡點。(完)