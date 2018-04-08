據外媒報導，《孤島驚魂5（Far Cry 5）》這款可以駕車撞鹿，用雷管炸熊，用鐵鍬砸人，並一路製造各種混亂的3A大作受到全世界玩家們的熱烈追捧。開發商育碧公司近日宣布，僅在發售的第一周，《孤島驚魂5》的銷量就達到了《孤島驚魂4（Far Cry 4）》同期銷量的兩倍以上。

育碧公司並未透露本作完整的銷售數據，但據投資公司傑富瑞集團（Jefferies Group）估算，遊戲在發售第一周內賣出了接近500萬份。

這是《孤島驚魂》系列歷史上銷售速度最快的一部作品，也是育碧公司推出的第二成功的遊戲，僅次於《全境封鎖（Tom Clancy's The Division）》。

除了本作在首周為開發商帶來了超過3.1億美元的收入以外，育碧公司還公佈了一些玩家們在遊戲首周達成的有趣的數據：所有玩家總共投擲了超過3500萬根炸藥，共捕捉到510萬條魚，玩家們投擲的鐵鍬共飛行了3.88萬公里等等。

《孤島驚魂5》現已登陸PC、PS4以及Xbox One平台，感興趣的玩家可以關注一下。