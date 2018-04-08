新華社海南博鰲4月8日電？ 題：美國挑起貿易摩擦必定以損己收場——來自博鰲亞洲論壇中外學者的觀察

新華社記者劉紅霞、王優玲、吳茂輝

針對美國近期挑起對華貿易摩擦、擺出咄咄逼人的姿態，出席博鰲亞洲論壇2018年年會的多位國內外知名學者8日認為，華盛頓一手搬起貿易摩擦的石頭，必定砸傷自己的腳。

美國約翰霍普金斯大學東亞研究中心主任肯特·凱爾德教授說：「鑒於美中貿易是全球規模最大的跨洋貿易，美中貿易摩擦升級無疑將給全球經濟帶來更大風險。」他說，沒有任何一個國家的人民希望打貿易戰，美國跨國公司深度參與美中經貿關係，也支持開放的貿易體系。

「美國一手挑起摩擦並擺出貌似要大幹一場的架勢，會損害中國的利益，但到頭來美國的企業和百姓必定會更受傷。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生告訴新華社記者。

他說，2017年，全球經濟增長、貿易和投資等都從長期低迷的泥潭中拔出來，在這個關鍵時間節點，第一大經濟體對第二大經濟體挑起衝突，將傷害全球的信心和預期，完全不負責任。

「美國的自信去哪兒了？」談到中美貿易摩擦，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕發問。

在他看來，美國動不動就揮舞貿易制裁的「大棒」，恰恰是其自信心削弱的體現。他認為，美國現在對100多個國家和地區有貿易赤字，這與美國自身的經濟結構密切相關，跟中國打貿易戰，也還是需要大量進口而存在貿易赤字。

「從效率比中國低的國家進口產品，意味著美國進口產品價格更高，歸根結底，是向美國人民多徵稅。」張宇燕說。

對此，張燕生也認為，隨著中國原產地多元化，未來中國將呈現「全球投資、全球生產、全球出口、全球物流、全球服務」格局，從這個角度看，中國的貿易順差會在今後一個比較長的時期內持續縮小。

與會學者一致認為，此次中美貿易摩擦，中國被迫反制但反制有力，靶向精準，決心堅定。雙方的相互制裁措施並沒有真正落地，「愛冒險」的特朗普政府應及時回歸理性。