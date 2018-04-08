《地獄之刃》Xb1X高清截圖 高畫質模式堪比PC北京新浪網 (2018-04-08 20:45)
《地獄之刃：塞娜的獻祭》將很快登陸Xbox One平台，已經於早先確認會得到Xbox One X增強，並且會有三種畫質模式。分別是高幀率模式、高解析度模式和高畫質模式。
今天，外媒GamingSpew曝光了幾張Xbox One X的三種畫面模式的截圖，對比之下，三種模式的特點一目了然。高畫質模式下遊戲的畫面表現堪比PC版的最高畫質選項。即使在這樣的模式下，Xbox One X的幀數也會十分穩定，同時不會很低。你可以點擊下面三張圖片查看原圖對比：
高幀率模式：
高解析度模式：
高畫質模式：
《地獄之刃：塞娜的獻祭》將於4月qq日登陸Xbox One。
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