由Insomniac Games開發的PS4獨佔動作遊戲《蜘蛛俠》將於9月7日上市，好消息是開發商Insomniac Games今日在Twitter上向粉絲確認本作支持中文，將有中文字幕。這也是繼今年的《戰神4》、《底特律：變人》之後又一款支持中文的PS4獨佔大作。

《蜘蛛俠》採用開放世界舞台來呈現原作廣大的紐約市舞台，融合高速動作與電影式演出玩法。遊戲的故事劇情以漫畫原作世界觀為基礎加以重新演繹。

玩家將扮演熟悉的「蜘蛛俠」-彼得？帕克（Peter Parker）。22歲剛從大學畢業的他，成為蜘蛛俠已有數年時間，對蜘蛛異能的運用已經相當熟稔。但仍免不了面臨身為普通人的困擾-求職，以及身為超級英雄的困擾-社會責任。