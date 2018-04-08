？ ？還記得《全職高手》這部經典小說嗎？自從其同名動畫爆火之後，一直傳出《全職高手》真人電視劇即將開拍。近日，《全職高手》真人版演員表曝光，「興欣戰隊」成員基本亮相，但獨缺女主蘇沐橙……

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？《全職高手》是根據蝴蝶藍同名小說改編的電子競技青春劇，由企鵝影視和檸萌影業聯合出品，楊洋領銜主演。該劇講述電競頂尖高手葉修，遭到俱樂部的驅逐淪為網管，最後在榮耀新開的第十區重新投入遊戲，重返巔峰之路的故事。

？ ？近日曝光的興欣戰隊也引起了很多網友的關注，興欣是遊戲類小說《全職高手》中的職業遊戲戰隊。該戰隊於榮耀職業聯賽第9賽季中正式組建，並通過業餘挑戰賽進入職業聯賽。在第10賽季獲得職業聯賽總冠軍。

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？「興欣」的名字起源於戰隊老闆陳果所經營的網吧，由葉修擔任隊長。所以興欣戰隊可以說是當之無愧的主角團隊，這一次我們不但看到了葉修、魏琛、喬一凡等人、我們也看到了昧光一寸灰等人！

？ ？首先就是隊長葉修這裏小編就不多說了，想必很多網友都已經非常了解，小編這裏先說一下作為興欣戰隊主力的魏琛，《全職高手》中藍雨戰隊首任隊長，術士索克薩爾的首任操作者，混混出身。后因為敗給喻文州而退出了職業戰隊，最後被葉修看出心中的不甘，說服其重新復出加入了興欣戰隊。回歸網游后潛心研究出了通過任務高幾率技能書獲得方法，后通過葉修2000萬賣給輪迴。以猥瑣沒下限的戰鬥風格和個人性格著稱。在本次《全職高手》電視劇中魏琛的扮演者是白翔，在海報中白翔雖然很帥，但又確實透著一股風騷與猥瑣，眼神彷彿在說，老夫當年可是風一般的男子，你們這幫小子懂個屁

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？接著是主力人員莫凡:莫凡，神之領域赫赫有名的拾荒者，技術高超，但獨來獨往，從不接受大公會的橄欖枝，對職業圈漠不關心。莫凡被葉修等人擊殺無數次,后無奈來到興欣。通常沉默寡言，面無表情，極少和人交流，但比較接受蘇沐橙。在《全職高手》中莫凡的扮演者是楊廷東！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？而對於小天使喬一帆的扮演者也是很多網友關注的，榮耀聯盟職業選手。性情溫和，待人有禮，堅韌勤奮，外柔內剛。原屬微草戰隊，但由於職業受限及表現不佳，並不為戰隊所重視。后遇主角葉修，轉型陣鬼，憑藉賬號「一寸灰」成為葉修在第十區和神之領域御用隊伍的常駐人員。第八賽季結束后離開微草加入興欣，成為興欣戰隊主力之一，第十賽季隨興欣獲得榮耀聯盟總冠軍。在電視劇中小天使喬一帆的扮演者將會是范津瑋，看著海報這一股弱弱的感覺是不是與你心中的喬一帆特別貼合！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？而作為全隊唯一的學霸召喚師羅輯扮演者也是很多網友關注的，羅輯有世界級數學家做導師。17歲被錄取，現基本已完成大學學習。對於榮耀遊戲，是個遊戲小白，操作一塌糊塗，但有強大的理論知識 ，可以自己不操作僅憑網上視頻模擬出打boss、副本等的場景，自稱其為「傻瓜攻略」。在《全職高手》電視劇中羅輯的扮演者孫寧也給我們一種文文弱弱的學霸感覺！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？作為團隊的氣氛調節師包榮興的也是很多網友關注的，榮耀玩家，遊戲賬號名為包子入侵，職業為流氓。星座控。想法連葉修都無法預料。原先只有手速可取，后經葉修指導，技術進步突飛猛進，后欣然接受葉修邀請加入興欣戰隊。在榮耀職業聯盟第十賽季表現驚人，獲得了總冠軍。在《全職高手》真人版當中包子入侵將會由賴藝進行主演，而這個陽光少年也是十分復合原著中包子入侵那跳脫的性格的！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？而作為團隊中顏值亮點的唐柔扮演者也是很多網友關注的，無死角美女，個性好勝，有一雙和葉修一樣漂亮的手，手速很快。玩榮耀敗給葉修，從此迷上榮耀。戰鬥風格十分強硬，被很多職業選手認為是聯盟最具攻擊性的選手之一。個人獲得第十賽季榮耀職業聯盟最佳新人，隨團隊第十賽季榮耀職業聯盟總冠軍。在《全職高手》電視劇中唐柔的扮演者是李玉潔，就是在鬼吹燈之黃皮子墳中扮演英子一角的女生，可以說也是十分復合唐柔這個角色！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？之後就是戰隊的老闆娘陳果，陳果是在《全職高手》中登場的虛擬角色，原興欣網吧老闆現興欣戰隊老闆。伴隨著葉修從被嘉世驅趕到興欣戰隊成為總冠軍，是《全職高手》出場率最高的角色之一。而陳果的扮演者也和網上之前說的一樣就是江疏影！

《全職高手》真人電視劇「興欣戰隊」曝光 蘇沐橙缺席

？ ？最後最為女主角的蘇沐橙無疑也是很多網友非常關注的，但是奇怪的是本次海報曝光基本興欣戰隊全員都集結了，但是卻獨獨沒有蘇沐橙，不知道這是不是印證了之前傳出女主辭演內幕消息！