新華社海南博鰲4月8日電（記者李金紅周慧敏）博鰲亞洲論壇2018年會新聞發佈會8日發佈《新興經濟體發展2018年度報告》指出，2018年新興經濟體有望繼續保持良好增長態勢，相較於2017年，新興經濟體的增速基本持平或小幅上揚的可能性較大。

報告顯示，2017年，得益於外需大幅增長和總體穩定的國內消費需求，E11（指二十國集團中的11個新興經濟體，即阿根廷、巴西、中國、印度、印度尼西亞、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非和土耳其)的經濟增速明顯提升，總體呈現向好態勢。2017年，E11的GDP增長率約為5.1%，比2016年提高0.5個百分點，比世界經濟增速高1.4個百分點。

值得注意的是，作為最大的新興經濟體，中國的經濟表現超過預期，達到6.9%的中高速增長，對全球經濟增長貢獻約1/3,並繼續扮演著最大貢獻者的角色。

報告認為，勞動生產率、技術進步、青年失業率、收入分化、經濟全球化與區域一體化、公共和私人債務、金融泡沫以及特朗普稅制改革的溢出效應等因素對E11經濟增長的影響仍不可忽視。同時，外需能否持續增長，投資增長動能能否重塑也值得關注。