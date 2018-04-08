新華社海南博鰲4月8日電（記者周慧敏、李金紅）在8日下午舉行的博鰲亞洲論壇2018年會新聞發佈會上，博鰲亞洲論壇秘書長周文重表示，貿易保護主義沒有出路，美國經濟確實有問題，但特朗普的「藥方」沒開對。

「保護主義是沒有出路的，這個已經為歷史所證明，沒有哪個國家可以通過保護主義解決自己面臨的經濟問題。」周文重說，特朗普目前所採取的保護主義政策到底能持續多久，需要打一個很大的問號。

周文重說，美國經濟的主要問題是美國的過度消費以及儲蓄率下降，但這靠保護主義並不能解決。

周文重表示，美國很多專家學者和企業家也都指出特朗普政策本身的邏輯有問題，所以將拭目以待，希望在美國理智能佔上風。