據英國廣播公司4月8日報導，特朗普自上任以後，在白宮開百年之先聲，成立了一個神秘的「中央聖經研習小組」，小組成員包括美國副總統麥克？彭斯，美國國務卿邁克？蓬佩奧，美國新教育部部長貝特西德沃斯，美國能源部長里克？佩里，美國司法部長傑夫塞申斯等一眾美國政府內閣成員。

從左到右依次為：美國教育部部長貝特西德沃斯、美國國務卿邁克？蓬佩奧、美國副總統麥克？彭斯

據英國媒體報導，每周三，這些世界上最有「權勢」的人就會齊聚在華盛頓的一間神秘的會議室，一起深入學習領悟探討上帝的「精神」和「旨意」。

美國政府部門主要負責總統安保的特工處工作人員對外透露，研習小組的學習地點無法對外透露，只有小組成員才知道具體的學習地點。

據英媒報導，這個研習小組的「發起人」共有十名內閣成員，但不是每個人都能按時參加每次集體學習，因為他們瑣務纏身，所以只能盡己所能。

每次集體學習的時間持續一個小時到一個半小時，研習小組的成員在課後還可以跟負責「講課」的「國師」聯繫交流學習心得。

而這位「國師」的經歷也引起了外媒的關注。據外媒報導，這位名叫拉爾夫？德羅林格的「國師」身高兩米有餘，年逾花甲，是一位前NBA球員。拉爾夫？德羅林格經常謙稱自己「只是一個膝蓋不好的運動員。」

他的經歷一直與宗教團體相伴，他曾經三次在NBA選秀活動中被球隊選中，但每次都主動拒絕加入職業球隊，他稱自己「沉迷於對基督福音的熱愛，以至於與之相比所有事情都相形見絀。」

後來他加入了一個名為「運動員在行動」的基督團隊。這個團體可以讓他在全世界近35個國家打籃球賽，並利用中場休息時間向當地民眾傳福音。

拉爾夫？德羅林格稱，「這對我來說非常完美，因為我真的不喜歡籃球，但我喜歡佈道。」

後來，拉爾夫？德羅林格成為了達拉斯小牛隊的一名職業球員，並在退役後於96年轉向政治。

拉爾夫？德羅林格所領導的宗教部門現在美國的43個州的州府都設有分部，此外還設有20多個海外機構。每個分部和機構的領導者都由當地的牧師擔任，但有外媒質疑其中沒有一個部門是由女性領導的，這讓人匪夷所思。

對此拉爾夫？德羅林格辯解稱，聖經中沒有限制女性在商業領域的領導地位，沒有束縛女性在政治領域的領導地位，但聖經明文禁止女性在婚姻關係中的主導權和在教會中的領導權，這些在聖經中都是一清二楚的......這並不意味著，在一個平等的意義上，女人是不太重要的。這隻是她們的角色不同。

2010年時，拉爾夫？德羅林格所領導的宗教機構在國會大廈委員會的分部開始開展聖經學習研究活動，該研習小組現有50名成員。而在2015年，這個研習小組中的四人在當選為參議員后，又要求在參議院中成立了一個參議員聖經學習班。而在2017年3月，在唐納德特朗普上台兩個月後，在這個聖經研習小組的發展模式開始在內閣中得到生根發芽，「美國中央聖經研習小組」正式成立了。

總統唐納德？特朗普，副總統麥克？彭斯和信教的部門領導在白宮辦公室簽署宣言期間聚眾祈禱

拉爾夫？德羅林格稱特朗普任命的所有內閣成員先前都參加過我們眾議院和參議院的聖經研習小組。他將這份「功勞」歸因於副總統麥克？彭斯，因為他最清楚誰是那些最有信仰的人。

拉爾夫？德羅林格同時表示，「特朗普暫時還不是小組成員，但他確實是一名基督徒，並在最近幾周得到我的列印版講義。」

拉爾夫？德羅林格的聖經研究講義並非私密或秘密。任何人都可以在線閱讀。

英國媒體摘選了他的部分講義內容稱，關於同性婚姻，拉爾夫？德羅林格寫道：「同性戀和同性婚姻的儀式在上帝眼中是不合法的。」他重複了這一主旨，突出地表現出來，並堅定了這個主題。

今年一月，當紐約時報的一篇評論文章將德羅林格和他的研習小組成員描述為「基督教民族主義者」，他寫了一封1400字的信來表示抗議。

能源部長里克佩里和農業部長桑尼珀杜是「中央聖經研習小組」的成員。「拉爾夫德林格是我的生活指導員，」佩里說。

德羅林格稱這種說法意味著「我正在秘密地與內閣成員見面，以便推翻政府」。面對外界質疑他主導的學習小組不只是一個聖經研究小組，而暗含有政治主題，有政教合一傾向時，德羅林格表示，我相信我們的制度可以讓兩者很好的保持距離，但不至於分崩離析。無論是什麼組織和機構，家庭，商業抑或教育，它們都需要神的話語中那些「清規戒律」來保證正確的運作。

？