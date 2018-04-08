新華社北京4月8日電？ 題：美國的做法違反企業家精神

何凡

現代市場經濟體系的良性運行離不開企業家精神。堅守以創新、開放、守法、平等、共贏為核心的企業家精神，有助於塑造和維護公平、公正、透明的貿易環境。因此，企業家精神也被視為一個民族和國家強盛的筋骨。

近期美國方面幾次三番採取錯誤行動，導致中美貿易摩擦不斷升級，有悖企業家精神，危害兩國經濟關係，更有損中美企業家群體及至全體人民的福祉。

國家的繁榮富強需要持續的創新驅動，只有一以貫之地堅守企業家精神，經濟良性循環的血脈才能打通。背離了公平與共贏，僅憑一次次違背國際義務的強硬表態、任意妄為、推卸責任，無法推動一國經濟健康持續發展。

真正的企業家精神不是大洋中的孤島，而是堅持開放，與世界深度互動。全球化大勢不可逆，沒有誰能脫離於各方利益密切交織的世界經濟合作體系而獨存。孤立自身的短期行為，無視企業的比較優勢和要素稟賦結構，從長遠來看必然削弱其國際競爭力。

真正的企業家精神不是無視制度的霸凌，而是踐行法治，信守契約精神，遵守國際規則。通過政策溝通磋商、按照WTO既有規則解決問題，才是作為WTO成員應採取的唯一正確途徑。美方自己生病、讓別人吃藥的做法，罔顧兩國業界的呼聲和消費者的利益，公然違背多邊貿易體制任性而為，不僅與妥善解決問題背道而馳，而且將令國際貿易規則遭受嚴重破壞。

真正的企業家精神不是獨斷獨贏的莊家，而是照顧彼此關切，實現互利共贏。從1979年到2017年，中美貿易額增長了232倍多，雙方公平地受益於對方市場。德意志銀行近日發佈的研報顯示，美國通用汽車和蘋果公司在華銷售的汽車和手機已超過在美國的銷售量。以關稅手段挑起爭端、升級摩擦、關上大門，吃大虧的將是美國自身。