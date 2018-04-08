中國圖書亮相突尼西亞國際書展北京新浪網 (2018-04-08 20:20)
新華社突尼西亞４月８日電（記者馬迪 劉鍇）正在參加第３４屆突尼西亞國際書展的多家中國出版商７日表示，中突兩國交流正日益密切，中國圖書越來越受到突尼西亞讀者歡迎。
突尼西亞國際書展是北非地區規模最大、歷史最悠久的圖書展之一。本屆書展於６日開幕，將於１５日結束，共吸引來自３０多個國家和地區的７００多家出版商參加。人民出版社、人民教育出版社、人民衛生出版社和中國教育圖書進出口有限公司等多家中國出版商組團參加。
在中國展台前，突尼西亞商人禮薩·馬哈古卜駐足瀏覽，並選購了多本圖書。他告訴新華社記者，中國經濟飛速發展令人印象深刻，希望通過閱讀相關書籍，進一步了解中國人的思維方式。
人民出版社社長黃書元說，這是中國出版商第二次參加突尼西亞國際書展，為當地讀者帶來６００多冊圖書，涵蓋政治、文化、醫療、語言學習等類別。中國出版商參展目的是讓更多突尼西亞讀者了解中國、讀懂中國，並期待與突尼西亞出版商加強交流溝通，尋求更多合作機會。
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