此外，《殺戮空間：入侵》的PSVR版本還會包含名為「煅爐（The Crucible）的獨佔關卡。這一關卡原為工作室內部測試Holdout模式時所製作，如今工作室將其改造為正式關卡。

在《殺戮空間：入侵》中，玩家將扮演一名警衛隊員，使用手槍、霰彈槍、戰斧等各類武器與隊友共同作戰，想辦法殺出一條血路。玩家需要在解開謎題、尋找武器與探索環境的同時，發現Horzine公司的真實目的。

《殺戮空間：入侵》PSVR版將會包含遊戲本體和所有已推出的DLC，對VR恐怖遊戲感興趣的玩家們不妨關注一下。