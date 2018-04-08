《不法之徒（LawBreakers）》的開發商Boss Key表示，由於遊戲無法滿足預期，所以開發團隊將把該遊戲轉為免費的運營模式。

Boss Key在最近的聲明中表示，《不法之徒》不能吸引足夠的玩家，所以遊戲無法按照原先的計劃和預期繼續運營。鑒於這一點，工作室將把該遊戲轉為免費的運營模式，並且Boss Key也開始了下一個「富有激情」的新項目。

官方表示：「我們的團隊在過去三年半一直在努力開發《不法之徒》，我們確定這款遊戲值得獲得第二次生命。雖然轉為免費遊戲看似是最容易做出的改變，但這種規模的變化需要一定的發行計劃和勇氣。」

_________________________________________________________________鄭蓬博，IGN中國的遊戲編輯。小眾遊戲愛好者，能和朋友一起玩的都是好遊戲。