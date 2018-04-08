中新網4月8日電 據俄羅斯衛星網報導，德國內政部長霍斯特？澤霍費爾表示，有確鑿證據表明，明斯特卡車撞人案件是個孤立事件，無恐怖主義痕迹，調查仍在繼續。

4月7日，德國北威州明斯特市老城區發生一輛小型客貨車沖襲路邊平民事件。

N24電視台直播了澤霍費爾4月8日的講話稱：「目前有確鑿的證據表明，這是個孤立犯罪事件，與恐怖主義背景無關……所有這些都應認真調查。」

4月7日晚，一輛小排量卡車在德國明斯特歷史中心衝撞坐在餐館外面的顧客，造成包括司機在內的3人死亡，20人受傷。