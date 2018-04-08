大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

轟動了整個遊戲界，基本是個玩家都在討論的現象級電影《頭號玩家》，小弟我前兩天也去看了，覺得非常感動，還寫了篇稿子告訴妹子們如何假裝看懂《頭號玩家》。但有一位玩家卻寫了一篇千字長文，懟了小弟不說，還怒噴《頭號玩家》說這絕對是他今年看過最爛的電影！

這人腦子不是有問題吧？大家先別急著噴，看完之後，小弟覺得他說的還很有道理……

119個植入廣告里，居然連葫蘆娃和黑貓警長都沒有？

現在人評判一部電影是否是大片的唯一標準就是看畫質是不是無碼高清，能不能爽到自己。可在畫面這件事上，《頭號玩家》就輸了，你看看3D模型都能被作出坑坑窪窪一臉痘。

完全比不上我們國內的動畫製作水平嘛，1999年生的藍貓臉上可光滑多了，不僅沒有褶子，連貓科動物的鬍子都沒有。

而讓我十分費解的就是，這部電影明明植入廣告那麼多，怎麼就不能多給特效組配幾盒盒飯呢。據玩家不完全整理，頭號玩家裡面藏的電影、遊戲、動漫梗超過119個，這些活生生的小廣告，如果收錢攝製組光這樣就能賺幾個億。

白花花的銀子就這樣打水漂，一點都沒有商業頭腦，看看變形金剛4里的「舒化奶」，就幾秒的鏡頭，幾百萬美元到手，你們倒是學學人家啊！

但看著它們的廣告合作方，我突然間就理解了攝製組窮酸的原因，你們的合作方名氣完全不夠大啊！什麼高達古墓麗影街霸金剛，我們國漫經典IP葫蘆娃你放在哪兒了？《環太平洋2》里還有個景甜登場，《頭號玩家》里怎麼《戰狼大戰復讎者》這種叫好又叫座的鴻篇巨製都沒有，導演你到底有沒有用心在做電影？居然不肯向神秘的東方力量屈服？

不僅如此，整部電影都在不斷的給玩家們灌輸一個關於遊戲的錯誤觀念，那就是：不充錢你也會變強。反派BOSS之所以給老闆當小弟泡了十年咖啡還沒上位，只是因為他在遊戲的設計階段提議給玩家們按照氪金等級分成青銅玩家、白銀玩家、黃金玩家，而讓老闆對他的好感跌至谷底。不過如果我是他老闆，我會直接研發幾個外掛扔到遊戲裡。

最最魔幻的是玩家居然能在遊戲裡白撿到十萬塊！白撿的遊戲幣不僅能在遊戲裡購物，還能套現去三次元購買一套「大保健理療浴袍」。我的天哪！快醒醒吧導演！哪來的這種好事！錯誤的氪金觀念只會害人害己！好好想想，不充錢你會變強嗎？

大半輩子沉迷VR，復活幣只有一個？

整部影片讓我最不滿的地方在於：主角的光環過於明顯，閃瞎了我的鈦合金狗眼。在電影中，因為現實過於殘酷，基本人人都花上大把時間戴個VR眼鏡泡在遊戲裡，只為了找到彩蛋，成為頭號玩家，贏得萬人敬仰，走上人生巔峰。

但所有人使盡渾身解數卻依然無法阻止開了金手指的主角登頂，而平淡無奇的他之所以能在這綠洲遊戲裡排上頭名，並非因為他的遊戲技術高超，只因為他點子奇正，每次都能比別人先找到系統Bug。

在難倒了所有人的賽車競速關卡中，別人還在「秋秋飛切！啟動！」時，主角已經從賽道「後門」倒車入庫，跨越空間禁制，施展逆時大法，成功破關了。

主角腦洞不夠用的時候，僅有過幾面之緣的妹子主動倒貼，幫他輕鬆破解了第二把鑰匙的秘密，還順便一腿帶四坑，帶著主角小隊輕鬆起飛了。

若問主角究竟有多菜雞，就連電影裡的反派們都看不過去了，反派BOSS不僅幫主角們破譯了最後一把鑰匙的所在地，還用了個XXXXXL號的防護罩把這個位置在地圖裡標註出來了，就怕主角你看不到哇。

而在反派祭出終極大殺器毀滅遊戲世界時，主角並沒有在世界毀滅的前一刻從命運石之門的後面掏出EX咖喱棒砸碎BOSS的狗頭，而是靠著NPC給的復活幣輕鬆續命。呵呵，這是不把我大DNF放在眼裡，居然只用一個復活幣？DNF隨便刷個遠古副本都3個復活幣起步，你是鄙視我高貴的X悅會員花不起復活幣？還是覺得玩家玩不了？

你我本無緣分，全靠劇情死撐

《頭號玩家》電影中所塑造的遊戲世界開放且包容，讓不同性別取向的人都能在這裏找到自己心儀的另一半，比如女主在找尋鑰匙的過程中和基拉妹子就有一段百合之舞，男主和軍械宅基友的日常攪基與嘴炮更是承包了全片的大部分笑點，而反派BOSS和話癆基友的跨物種戀愛更是驚世駭俗，實力演繹了「愛他就願意為他去死」這句話。但這些純潔高尚，感人至深，突破了世俗枷鎖的偉大情感——最終還是敗給了萬惡的異性戀。

在整部電影的一開始，系統就把妹子刷在了主角旁邊，並直接給他配了段俗套的英雄救美戲碼。但主角在這漫長的兩個小時里只帥過這一回，其餘時間基本都是妹子在救他。

找不到鑰匙線索？妹子已經破解了；被敵人突襲？妹子能打能抗保護你；在現實世界被盯上了？妹子的人跟到了你家裡；打不爛防護罩？妹子深入敵營念咒語。那麼廢柴主角還做了些什麼呢？哦他在遊戲裡一槍把妹子給懟死了，但那又如何，妹子還是崇拜他崇拜的死心塌地。一看導演就是個死直男，這段劇情編的太缺乏生活閱歷。如果我女友在遊戲裡被我射死，她可能會一輩子讓我喪失生育能力。

除此之外，電影中還有許多對單身狗及其不友好的畫面，舞池裡讓人血脈噴張的激情熱舞只是個開端，後面還會出現他們摟在一起親個沒完的場面，用盡了各種手段在玩家們面前秀恩愛，讓我只想對天空大聲的呼喊：我只是來愉快看電影的，我做錯了什麼？為什麼要給我看這些？？？

而當二人最終歷經了無數磨難，跨過了兩個次元，相視一笑的那一刻，我的雙眼自動給這副畫面打上了一行大字：恭喜頭號玩家，2018網戀成功。

所以請告訴我：為什麼別人和女網友線下約見，對方就一定是個盤靚條順的妹子，我每次和「女網友」線下約見，對方無一例外都是大diao猛漢呢？算了，反正關了燈全都一個樣。

如果你還沒買票，那麼這部電影我建議你不要去看了，因為……你已經被我劇透的差不多了。好了，我晚上要去和新認識的女網友三刷《頭號玩家》了，繼續批判這部充滿資本主義腐朽價值觀的電影了！