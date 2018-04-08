明日下午，鎚子將召開春季新品發佈會，會上將發佈旗下的新一代手機。而就在今日，有業內人士曝光了即將發佈的鎚子新手機堅果3的真機照片，與之前發佈的小米MIX？2S十分相似，一起來下吧。

黑白兩款手機分別由兩個人發出，白色機是深圳輕電科技總經理王奔宏發出，他還曝光了已知的手機參數。64GB版本採用了4GB LPDDR3內存，驍龍625處理器，屏幕採用了5.99英寸，解析度為2160×1080，兩顆後置鏡頭都是1300萬像素，前置800萬。

黑色機是由EALER-S聯合創始人樓斌分享，與白色機造型基本一致。更多其他內容就要等待明天的發佈會了。