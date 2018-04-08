國外玩家AllGamesDelta日前為我們分享了《底特律：我欲為人》最新消息，這款Quantic Dream開發的互動電影遊戲已在波士頓，柏林和迪拜提供試玩，現場屏攝遊戲畫面非常驚艷，機器人小姐姐美翻了。

推特信息：《底特律：我欲為人》已經在波士頓，柏林和迪拜提供試玩。

從圖中看遊戲畫面為即時演算，玩家正在調節語音選項，有英語，法語。文本語言目前設定為英文，字幕選項處在開啟狀態，字幕尺寸為小。

《底特律：我欲為人》將於5月25日獨佔登陸PS4，講述一名擁有人類意識女機器人卡拉，聯合其他機器人探究人類定義的故事。

現場圖片：

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