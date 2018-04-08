俄總檢察長：俄要求英引渡61名被控經濟犯罪人員北京新浪網 (2018-04-08 19:34)
中新網4月8日電 據俄羅斯衛星網8日報導，俄聯邦總檢察長尤里？柴卡稱，自2002年起俄羅斯向英國發出了引渡61名在俄羅斯被控和被判經濟犯罪人員的請求。
柴卡在接受NTV電視台「一周總結」節目採訪時稱：「自2002年起，我們向英國發出了有關引渡61名在俄羅斯被控或已被判實施經濟犯罪人員的請求。損失總額達5000億盧布。這僅是直接損失，而他們帶到國外的資金數額更高。」
據悉，近期，俄羅斯前間諜在英國中毒案引發英俄外交風波，且有愈演愈烈之勢。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
伸縮茶几．圓茶几．茶几 大小．茶几 木桌．Kelly 茶几．BuyJM 實木 茶几桌．橢圓茶几．大茶几．雙層茶几．小茶几桌．雙抽茶几．氣壓 茶几．白橡 茶几．茶几 烤漆．木質茶几．小茶几．雙層 茶几．茶几 抽屜．圓型 大茶几．茶几 玻璃．大都會 升降桌 大茶几．米蘭 茶几．茶几巾．BuyJM 茶几．活動茶几．白色 茶几．伸縮 茶几．小圓茶几．EMO 茶几桌．收納 茶几桌
加拿大一青少年冰球隊遭遇慘重車禍 已15死14傷【北京新浪網】
美國宣布新一輪對俄羅斯制裁【北京新浪網】
印度突然召集44名駐外武官回國，只為一件事……【北京新浪網】
俄羅斯：美國以制裁手段清除海外市場對手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》