中新網4月8日電 據俄羅斯衛星網8日報導，俄聯邦總檢察長尤里？柴卡稱，自2002年起俄羅斯向英國發出了引渡61名在俄羅斯被控和被判經濟犯罪人員的請求。

柴卡在接受NTV電視台「一周總結」節目採訪時稱：「自2002年起，我們向英國發出了有關引渡61名在俄羅斯被控或已被判實施經濟犯罪人員的請求。損失總額達5000億盧布。這僅是直接損失，而他們帶到國外的資金數額更高。」

據悉，近期，俄羅斯前間諜在英國中毒案引發英俄外交風波，且有愈演愈烈之勢。