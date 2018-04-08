新浪科技 屈瑞豪

這兩年我們可以看到一個很明顯的趨勢，「耳機」這個幾乎在現在人們生活中必備的產品，有了大步跨進。從有線耳機到頸圈式無線耳機，再到最近推出的「真無線」耳機。可以說，現在的耳機真正地擺脫了線的束縛。

那麼，這次BOSE推出的第一款真無線耳機——SoundSport Free又會有怎樣的表現呢？

外觀動感小巧

打開BOSE SoundSport Free首先看到的就是這個小盒子。這個收納盒不僅作為收納作用，並且可以為SoundSport Free充電。

SoundSport Free收納盒設計不像AirPods或同類產品造型獨特，整體中規中矩，還是保持了BOSE的低調設計。體積也很小巧，單手拿完全沒問題。

剛才說了除了收納之外，它還為耳機提供電力。收納盒內置了530毫安時電池，充電介面也是平常最常用的MicroUSB介面。

在收納盒的開合處集成了電量查詢功能，按一下就可以看見下面的電量指示燈亮起，根據亮燈多少判斷剩餘電量。通常情況下顯示2個燈的時候，就需要為收納盒充電了。

打開收納盒之後，便見到這次的主角SoundSport Free耳機了。L/R標示可以很清楚的分辨耳機左右，並且有指示燈確認是否正確放置。當然如果耳機放反的話是放不進收納盒的。

老實說個人感覺SoundSport Free耳機的體積算是同類產品中比較大的，這樣在佩戴時會很明顯，也稍顯累贅感。不過重量上很值得表揚，儘管體積大，但是重量只有10g左右。佩戴沒有過於沉重感。

耳機的表面就是BOSE的經典標誌了，外殼採用烤漆亮面。這次SoundSport Free耳機共有黑色、亮橙色配午夜藍、午夜藍配檸檬黃三種顏色，個人覺得檸檬黃和亮橙色適合運動時佩戴，黑色通勤用更好。

耳機底部有6個金屬觸點，這也是充電「介面」，採用磁吸充電方式，放入收納盒後會自動吸附耳機靠緊開始充電，即使打開蓋子輕微晃甩也不會把耳機甩出來，說明磁吸還是比較給力的。

耳塞上採用了BOSE經典的鯊魚鰭StayHear，不但佩戴舒適而且在運動時不易掉下來。

在右耳機的頂部配備音量和多功能按鍵，由於耳機支持防水，所以使用了矽膠按鍵，有個小缺點就是按鍵有些偏硬，按的時候稍微費點力，當然優點是辨識度很高，基本上手一兩次你就能技術他們的順序。

中間的功能鍵，可以用來接聽/掛斷電話，長按可以喚出Siri語音助手。

右耳機也是與手機連接的「主力」，通話時僅有右側單元發聲，左耳沒有聲音。

而左耳的頂部同樣有個按鍵，可以切換多個設備間的連接。需要說明的是SoundSport Free耳機只能連接一款產品並非之前在QC系列上的兩款。

整體來看，SoundSport Free耳機整體偏向動感運動設計，感覺戴上這款耳機就有種跑步的慾望。另外，耳機支持IPX4 防水等級出門出門跑步不用擔心汗水浸進，這也是目前其他真無線耳機的一大弱勢。

SoundSport Free耳機關聯還是比較簡單的，依然是用的「BOSE connert「App，首次關聯到手機後會提示下載，當然也可以在App Store中進行下載。

在App中可以查詢耳機的連接狀態、電量、固件升級、等很多功能。個人建議為了能保持更新還是安裝App更好，不安裝也能用。

SoundSport Free內置LBS模塊，也可以通過App中查找耳機的當前位置，並通過播放漸進式的蜂鳴聲提示開啟「尋找功能」。

可是目前來看地圖的精準度偏差比較大，需要在日後更新中可能會更精準。

佩戴體驗：

剛才也說了耳機整體的體積比較大，佩戴上會略高於耳朵，但相應操控會更方便些。由於Soundport Free並不支持降噪，所以佩戴后打開耳機，依然能聽到外界聲音。為什麼這次取消掉BOSE一直引以為傲的降噪功能？個人認為首先耳機體積的原因，（SONY降噪豆雖然降噪，但實際上沒有什麼明顯的感受。）就算可以放入「降噪」，但從這款耳機定位運動來看，開啟降噪未必是件好事。運動時需要聽到外界聲音，可以提高戶外安全性。

續航長是我對Soundport Free印象深刻的一點。比SONY降噪豆要長。基本上通勤時早上佩戴上班，之後到健身房跑步再到下班，基本斷斷續續使用8小時使用完全沒有問題。

音質來說，Soundport Free只能算一般了。低頻是BOSE的一大長項，也在這款耳機中有所體現。低頻回彈速度和量感不錯，電子樂和比較動感的曲風，可以輕鬆駕馭。

中高頻來說，高頻延展不錯，但人聲突出就有些表現平平了。聲場的話，缺少空間感。交響樂的空間感不太明顯。

最後說說Soundport Free耳機的延遲，依然還是有些延遲的，大約延遲1-2秒，並且偶爾會出現左右耳的不穩定，但只是偶爾。這也是真無線耳機的通病。希望在日後升級中有所改善。

總結：

從有線到藍牙再到真無線藍牙耳機，耳機也在適應手機的「去有線化」，就像手機的無線充電一樣，真無線耳機也將成為耳機未來趨勢。BOSE Soundport Free耳機便是「未來趨勢」的重要產品。

儘管耳機的小毛病是有，但是出色的防水和續航是目前同類產品的弱點。音質上雖然不及有線藍牙耳機，但也算說得過去。總之，如果從舒適性和續航來說，BOSE Soundport Free耳機算是同類的佼佼者。