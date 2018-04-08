馬華公會宣布大選競選宣言

中新社吉隆坡4月8日電 (張淼 趙勝玉)馬來西亞最大的華基政黨馬華公會8日在吉隆坡馬華公會大廈宣布其大選競選宣言，提出10項承諾及10項計劃，誓言為華裔及國家爭取更大的發展優勢，為國家長遠轉型發展提供全新動力。

馬來西亞總理納吉布日前宣布解散國會。根據馬來西亞憲法，全國大選將在國會解散后的60天內舉行。

輿論認為，即將舉行的第14屆大選是有史以來最為激烈的一次大選，也是馬來西亞反對黨聯盟——「希望聯盟」最有可能贏得大選執政中央政府的一次大選。

在上屆大選中，馬華公會在選舉中遭到慘敗，只獲得222個國會下議院議席中的7席、600多個州議席中的11席。

馬華公會總會長廖中萊在致辭時指出，我們必須認清馬來西亞多元族群的社會現實，以「團結勢更強」為基礎，共同為國家的前途全力打拚。馬華公會因此呼籲熱愛馬來西亞的全國人民，務必團結一致，全力拒絕極端主義、告別惡質政治對抗，支持中庸的治國理念、發揮多元的國家本色，共同建設美麗的國家、合力守護美好的家園。

10項承諾及10項計劃包括全力守護中庸價值、確保有效制衡監督、全力共建「一帶一路」等。

7日晚，「國陣」舉行萬人大會，總理納吉布公佈長達220頁涵蓋364項倡議的競選宣言。(完)