中新網4月8日電 據外媒報導，當地官員8日表示，針對伊拉克西部一個政黨總部的自殺式襲擊已經造成4人死亡，7人受傷，其中包括參加5月選舉的一名候選人。

一位不願透露姓名的當地安全官員表示，7日晚上，「兩名偽裝成士兵的自殺式炸彈襲擊者進入了哈爾黨總部」，其中一名襲擊者「引爆了他的爆炸腰帶」。