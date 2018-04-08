伊拉克西部發生自殺式爆炸襲擊 致4人死亡7人受傷北京新浪網 (2018-04-08 19:19)
中新網4月8日電 據外媒報導，當地官員8日表示，針對伊拉克西部一個政黨總部的自殺式襲擊已經造成4人死亡，7人受傷，其中包括參加5月選舉的一名候選人。
一位不願透露姓名的當地安全官員表示，7日晚上，「兩名偽裝成士兵的自殺式炸彈襲擊者進入了哈爾黨總部」，其中一名襲擊者「引爆了他的爆炸腰帶」。
責任編輯：孔慶玲
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