生存恐怖遊戲《森林》4月底結束搶先體驗階段北京新浪網 (2018-04-08 19:25)
由Endnight Games公司獨立開發併發行的生存恐怖遊戲《森林（The Forest）》於2014年5月開啟搶先體驗，並受到了廣大玩家們的特別好評。近日，遊戲開發商宣布，本作終於將結束長達四年的搶先體驗階段，於今年4月30日在PC平台正式發售。
在《森林》中玩家將扮演因為空難而迷失在叢林中的倖存者。然而周圍這片看似安靜的森林實則暗藏殺機，生活於叢林中的恐怖野蠻人會對玩家們展開兇猛的獵殺。玩家們在逃生的同時還要學會利用身邊的各種資源：砍掉樹木搭建帳篷，搜尋食物以免被餓死，生起篝火用來做飯和取暖等等。
遊戲中有種類豐富的資源以及繁多的武器、藥劑、建築、陷阱可供玩家們製作。在白天採集資源，在晚上抵擋野人的進攻，想方設法在這片森林中生存下去才是遊戲的首要任務。
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