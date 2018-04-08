中新網4月8日電 據日媒報導，日本關西電力公司8日開始向大飯核電站4號機組(福井縣大飯町)的反應堆內裝填核燃料。到11日為止的4天將放入共193根燃料棒，力爭5月中旬重啟。

資料圖：當地時間3月23日，日本九州電力公司玄海核電站3號機組重啟，這是根據核電安全措施更為嚴格的新安全標準，所重啟的第5座核電站第7個機組，九電暫時仍將維持電價不變。東日本大地震過去7年，電力供應領域明顯趨於回歸核電。 圖片來源：視覺中國

據關電稱，裝填作業將24小時不間斷進行。使用專用起重機將保存在乏燃料池中的燃料集合體吊起后，裝入集裝箱轉移到反應堆安全殼並放至反應堆內的規定位置。

裝填后，將用約1個月時間組裝反應堆容器、檢查應急用柴油發電機及確認管道和閥門是否有冷卻水泄漏等。之後將逐漸調高冷卻水的溫度和壓力，啟動反應堆。

關電當初曾計劃在3月重啟4號機組，但受神戶制鋼所產品數據篡改問題的影響而延期了2個月。