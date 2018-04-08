（中央社杜拜7日綜合外電報導）駭客大舉入侵多國網站，伊朗的數據中心也遭殃。伊朗資訊科技部今天表示，駭客在畫面上留下美國國旗圖片和一段警告：「別來擾亂我們的選舉。」



路透社報導，伊朗的通訊及資訊科技部在官媒伊朗通訊社（IRNA）發布聲明說：「這起遍布各地的網路攻擊明顯影響全球20萬台路由交換器，其中我國的有3500台。」



網路設備跨國供應商思科系統公司（Cisco Systems Inc.）稍早發布警告，說路由器中有弱點，並附上修復程式，但時逢伊朗新年假期，部分公司並未成功安裝修復程式。



伊朗當局在聲明中表示，這起駭客事件利用思科路由器的弱點，攻擊各網路供應商，並中斷訂戶的網路存取。



思科並未立即回覆置評的要求。



資訊科技部部長艾札利-賈赫羅米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）推文發布電腦畫面，畫面中有駭客留下的美國國旗圖和訊息，他並說目前不清楚是誰犯案。



伊朗官方電視台報導，艾札利-賈赫羅米表示，這起攻擊主要影響歐洲、印度和美國。



電視台引述艾札利-賈赫羅米的話說：「美國有5萬5000台裝置遭殃，中國則有1萬4000台，在所有蒙損裝置中，伊朗的數量占2%。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070408