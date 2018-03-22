isCar！這幾年 Skoda 進入全新世代後，秉持著務實的定位與母集團的龐大資源，成長非常迅速，近日品牌年度財務會議上表示2017年銷售收入較前年增長了 20.8％ 來到 166 億歐元，成功 SUV 戰略與造車工藝的進步皆為他們帶來大豐收，而 Skoda 更野心勃勃的表示在未來兩年內，共將推出 19 輛新車！

2017年堪稱是 Skoda 歷史上最成功的一年，銷售超過120萬輛新車，利潤率為9.7％，高於2016年的8.7％，相比之下，同集團的 Audi 在2017年的利潤率為7.8％。而即將推出的19款新車中，除了日前在日內瓦車展中現身的 Vision X 量產版本外，還包括了兩部純電車型和三部 PHEV 混合動力車型。

旗下 Superb、Octavia，或是去年全球銷售達10萬輛的 Kodiaq 未來都可望以 PHEV 車型呈現，而品牌中最迷你的 Citigo 則有望與同集團「雙生車」VW Up! 相同，以 MEB 平台為輔出現純電版本，雖然推出時間應會晚於上述的 PHEV，但屆時將成為旗下首款純電動力車型。Skoda 更表示在未來五年內，將投資20億歐元在電動領域上，跟上同集團的 Volkswagen、Audi、Porsche，正式往電動領域邁進。

圖片來源:Autocar

中國貴為 Skoda 最大市場，2017年銷售數字達到32.5萬輛，比起排行第二德國17.33萬輛，相差將近一倍，為了展現品牌對於中國市場的重視，除了先前的 Kodiaq GT (報導請點此)，盛傳四月北京車展將發表第二款專為中國市場製造的全新 SUV 車型，目前暫定名為「Kamiq」，定位將比 Karoq 還小，預測將是一款入門小型休旅，將以更親民的售價強勢進攻龐大中國市場。雖說現在 Skoda 已在中國增設產線，理應不需要再增加成本開發中國獨有車款，深耕中國市場的決心不言而喻。