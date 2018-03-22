好醫師新聞網記者曾美晴／台中報導

​上圖：標靶真光刀操作實況

肝癌每年奪走許多人的生命，主因在於早期沒有症狀，發現時都是二、三期居多；亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民表示，惡性重大的肝癌腫瘤每40天會長大一倍，有九成的患者擔心吃太好會「把肝癌養大」，最後卻是死於營養不良。

彰化80歲廖奶奶因食不下嚥、體重暴瘦，赴醫檢查診斷為肝癌三期末，腫瘤約9公分，但阿嬤因年事已高，家屬擔心開刀或栓塞風險過高，拖了9個多月後再就醫，腫瘤竟長大至12公分，且頂到橫膈膜，通常早已肝衰竭、甚至破裂，而奶奶的腫瘤之所以成長緩慢，應該與早期從事農作，使得免疫力比同齡者強有關，「可說是不幸中的大幸」。

所幸轉院透過「標靶真光刀」放療，兩周後阿嬤腹痛大幅緩解，這才重展笑顏，讓家人鬆了一口氣。

王博民指出，由於奶奶因年事已高，加上腫瘤太大，主要侵犯肝門靜脈，無法開刀或用栓塞治療，經評估後，建議使用標靶真光刀(TureBeam)系統，藉由立體定位放射治療，達到殺死癌細胞效果，治療過程中可以像打飛靶一樣，即時精確定位肝臟腫瘤，同時大幅降低對十二指腸或胃等周圍關鍵器官的影響，預計四周進行20次治療，同時輔以肝癌標靶藥物「雷莎瓦」後，多數都可恢復良好。

王博民指出，以往無法接受手術的三期末肝癌患者，僅能單獨吃標靶藥物，但延長存活期效果不佳，有效率只有7%至10%，平均只有3到6個月壽命，但接受標靶真光刀治療後，可使6至7成肝癌的腫瘤面積縮小一半以上，藉此延長患者生命，不致立即面臨肝衰竭。

王博民強調，因早期肝癌無症狀，多數人發現已是中晚期，1年存活率僅15％，若有症狀就應立即赴醫檢查，依照醫療團隊過去累積4千餘例的治療案例，有3分之2的病人可以爭取到6到12個月時間，來進行後續治療，進而延長存活期，院內斥資添購最新真光刀儀器，是對抗癌症的利器，呼籲病友不要恐懼癌症，只要願意配合醫療團隊，有機會可以抗癌成功。

王博民也提醒，多數肝癌患者不敢吃太好，擔心將癌細胞養大，因此有近9成肝癌患者是因營養不良而死，故肝癌患者應多攝取蛋白質（肝昏迷及腎功能差者除外）、少鹽、少吃醃漬加工食品、忌吃生冷食物，一般民眾若出現尿液呈深褐色、解黑便等情況應立即就診，若出現手抖、眼神迷濛、突然昏睡不醒等，就可能與肝昏迷有關，這時應盡速赴醫治療。

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