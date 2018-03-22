台灣檸檬栽種面積兩千六百多公頃，但種的大多是市場需求大的綠檸檬，黃檸檬則幾乎倚賴進口。莊承翰看到了台灣對於黃檸檬的需求，不服輸的精神思索：「如何種出品質不輸國外的黃檸檬？」



從小穿梭在檸檬園間長大的莊承翰，對家鄉土地有著深厚的感情，失去親人的他深刻感受人世無常，毅然決然放棄了越野車夢想，返鄉當農夫，延續阿公守護了一甲子的檸檬果園。



因為台灣氣候炎熱，較無法種出在欉紅、樹頭成熟轉色的黃檸檬，經過無數次嘗試，展現運動家堅持與毅力精神的莊承翰也向專家請益，更投入百萬積蓄購買設備。







利用植物生長特性，進行氣體調節生長，採收後低溫環境催黃外皮，成功研發出台灣生產的黃檸檬！就像是：『運動員練習十年只為台上那一分鐘，農夫也一樣，當能量、技術累積足夠時，才有收成那一刻。』



以檸檬品種名稱Eureka作為自創品牌（也有古希臘文發現的意涵），推廣台灣本地生產的黃檸檬。







檸檬果園位於高雄旗山的高地平原，群山環抱，擁有南台灣熱情充足的陽光，夏季降雨量豐沛，日夜溫差變化極劇，再加上楠梓仙溪水源保護區潔淨水源灌溉，優良的氣候與天然環境孕育出的檸檬果皮薄、香氣足！



費心照顧的檸檬不但經過無農藥殘留檢驗報告，實行草生栽培的果園，採人工除草並保留原生草相，植株強壯，葉面翠綠，土壤肥沃、保濕、富含有機質，不必擔心土壤過乾、流失等問題，種植出來的檸檬自然健康頭好壯壯。







黃檸檬常用於西餐、烘培、風味較不苦澀，外觀黃澄，果形略呈橢圓形，香氣相對於綠檸檬更清新，表皮也不會有苦味，可以連皮一起食用，氣味芬芳、酸度柔和！料理、烘焙或製作成飲品都百搭萬用！



現在的莊承翰不只是高雄百大青農，也是型農大聯盟的成員，透過傳承、創新，結合志同道合的農友共組生產合作社，吸引更多青年返鄉為農村注入新血與活力，更把自己的人生與家鄉高雄更緊密地連結在一起。