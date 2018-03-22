您的「幸福賀爾蒙」夠用嗎？體內一種賀爾蒙「血清素（serotonin）」是一種能讓人感受到平靜，當分泌足夠時，能讓人即使面對壓力也能感到冷靜、平安的內分泌激素，因此時常被稱為「幸福賀爾蒙」。若幸福賀爾蒙分泌不足，當壓力來到，人容易變得抗壓性低，陷入焦慮、緊張或憂鬱、沮喪。因此，血清素若能良好地分泌，將有助全人的健康。

以下是日本睡眠專科醫師坪田聰於日媒《AllAbout》所整理出來的幾點，供讀者檢視是否有「幸福賀爾蒙」分泌不足的問題。

1. 一天中只有20~30分鐘以下的步行或運動。

2. 時常感受到壓力。

3. 一個人住，與人接觸機會少。

4. 時常會在凌晨2點至6點之間起床。

5. 時常會睡超過半小時的午覺。

6. 睡覺時會把手機放在枕頭旁。

7. 睡前會使用電腦或看電視。

8. 睡前會喝咖啡或茶等含有咖啡因的飲料。

9. 日夜顛倒的作息。

10.早晨沒有曬太陽。

若有1～3、10問題的人，是屬於「血清素分泌不足型」，若是4～8是屬於「退黑激素分泌不足型」、若是有9、10問題的人，則是「日光不足型」。

幸福賀爾蒙「血清素」與所謂的睡眠賀爾蒙「退黑激素」息息相關。在白天血清素是由一種必須胺基酸「色胺酸」所製成，到了晚上就轉變為退黑激素，讓人產生睡意

若血清素分泌不足，會容易感到煩躁、沮喪或憂鬱，對身心影響非常地大。以下舉出幾種可增加血清素分泌的生活習慣。

・早晨起床馬上曬20~30分鐘的太陽光。

・早晨步行5~20分鐘。

・食用豆類、豆製品或牛乳、乳製品、鮪魚、肝臟、香蕉等。

・不在通勤時打盹。

・若午睡，要在半小時以內。

・咀嚼口香糖同時上下樓梯5~20分鐘。

・與親友一邊聊天一邊吃飯。

・傍晚後進行韻律型運動。

・養寵物。

・泡溫泉。

・睡前泡澡，溫度為37~40℃。

・早晨可使用迷迭香或檸檬的香氛；夜晚可使用薰衣草或甜橙香氛。

・夜間喝無咖啡因的飲料。

・就寢時將電器用品電源關閉。

（蒲孝如／綜合報導）