德國新政府為歐盟改革發起「外交攻勢」北京新浪網 (2018-03-22 14:46)
新華社柏林３月２１日電？ 綜述：德國新政府為歐盟改革發起「外交攻勢」
新華社記者任珂 鄭揚
歐盟峰會定於２２日在比利時布魯塞爾舉行，議程包括經濟和貿易事務、歐元區深化改革以及英國「脫歐」等。在此之前，德國新政府外交動作頻頻，總理默克爾近日訪問法國和波蘭，在多個場合闡述歐洲政策，抓緊時間與各方商討等待已久的歐盟改革計劃。
分析人士指出，在德國新政府組成后，沉默已久的歐盟「德法軸心」開始重新啟動，但歐盟成員國之間的分歧，以及歐盟與成員國之間在主權讓渡方面的矛盾，讓這個地區性組織的前路難言平坦。
默克爾１６日前往巴黎，這是她第四個任期的首次出訪。她與法國總統馬克龍會面時著重討論了歐盟的改革計劃，並表示希望雙方儘快在一些領域取得進展，為此德法兩國將更加緊密地合作。
默克爾１９日訪問華沙與波蘭總理莫拉維茨基會面，緊接著在柏林會見了來訪的愛爾蘭總理瓦拉德卡，歐盟事務均是兩次會見討論的重點。
分析人士認為，去年９月德國聯邦議院選舉結束幾天后，馬克龍公佈了歐盟改革的宏偉計劃，原打算德國能儘快呼應，沒想到被德國組閣問題耽擱了半年之久。一些專家認為，德國新政府近期一系列「外交攻勢」就是為了加快推動歐盟改革，應對不斷變化的國際格局。
歐洲一直是國際體系中的重要一極，但近年來隨著發展中國家的崛起，歐洲相對衰落。俄羅斯與西方對立之勢愈發明顯，再加上美國對歐洲在防務和貿易等政策上橫加指責，也讓歐洲日益感到自強自立的重要性。
德國新政府由聯盟黨和社會民主黨聯合組成，兩黨達成的組閣協議可看做本屆政府的執政綱領，其第一部分就是關於歐洲政策，標題為「歐洲的新起點」。
協議說，面對國際局勢的變化，歐洲必須把命運更多掌握在自己手中。而這一目標的實現，必須以德法合作為基礎。文件２０多次提到法國，認為只有德法全力合作，歐盟的革新才會實現。
德法合作曾是歐洲一體化的「發動機」，但這台「引擎」在２００５年法國公投否決《歐盟憲法條約》后「熄火」。此後十多年裡，德國一直單挑大樑，而法國因為自身問題不斷而無暇他顧，直到馬克龍這位強勢總統出現。
馬克龍１６日在與默克爾共同舉行的聯合記者會上說，多年來德國一直在等待法國的改革，而歐洲多年來也一直在等待法德合作向前推進。在歐洲歷史的關鍵時期，都有法德合作為歷史前進提供動力，「如今我們已經準備好進入一個新階段」。
德法兩國對更緊密的合作和推動歐盟前進充滿信心，一些項目正在落實，德國也明確表示將為歐盟預算做出更多貢獻。
德國外交政策協會研究員克萊爾·德梅斯梅告訴新華社記者，「德法軸心」的重啟，旨在使歐盟發出更統一的聲音，並作為一個整體跟美國和俄羅斯等國進行對話。
然而，如何在建立超國家組織和維護國家主權之間找到平衡，將是德法長期面臨的難題。
例如，匈牙利和斯洛伐克等國反對歐盟制定的難民接收人數分配方案，而希臘等南歐國家反對歐盟的財政緊縮政策。荷蘭首相呂特日前訪問柏林時也提出，不能忘記成員國主權國家的性質。
德梅斯梅認為，德法兩國在歐盟政策上的優先選項也不一樣。德國認為歐盟離心力是最大的挑戰，因此首先要維護團結。而法國更傾向於繼續推進一體化和維護歐盟內外安全。
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