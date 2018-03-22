經濟日報-中國經濟網3月22日訊 據山西國資委消息，3月20日，山西燃氣集團有限公司（以下簡稱「山西燃氣集團」）正式掛牌成立，此舉意味著山西省燃氣資源整合重組全面開啟。

山西燃氣集團於2018年2月28日完成註冊，註冊資本為1000萬元，由晉煤集團全資控股，註冊地為山西綜改示範區，而值得注意的是，山西燃氣集團董事長、法人代表為晉煤集團董事長李鴻雙，晉煤集團副總經理、晉煤煤層氣（燃氣）事業部總經理、藍焰控股董事長王保玉出任集團總經理，太原煤氣化集團副總經理夏文超將出任山西燃氣集團董事，另外，晉煤集團專職黨委副書記、副董事長張虎龍也將成為燃氣集團管理層主要成員。

根據山西省相關部署，新組建的山西燃氣集團作為省級煤層氣（燃氣）專業化重組平台公司，未來將主導全省燃氣產業重組整合工作（山西燃氣集團獲批組建，主導全省燃氣產業重組整合），很顯然未來山西燃氣集團將打造成為山西燃氣產業的旗艦和龍頭企業。而除此之外，山西燃氣集團還承擔著晉煤集團「二次轉型」重擔。

山西燃氣集團董事長李鴻雙表示，山西燃氣集團的成立，既是晉煤集團放眼全局、布局長遠，全面開啟「二次轉型」新征程的戰略支點（全面開啟二次轉型，晉煤集團將「主攻」燃氣產業），更是晉煤集團集眾智、合眾力，與各界同行攜手共促全省燃氣產業高效發展的重要橋樑。下一步，晉煤集團將按照省委、省政府和省國資委的決策部署，以山西燃氣集團為平台，發揮晉煤原有煤層氣產業的領軍優勢，按照基礎區、拓展區、合作區「三區共進」的發展思路，通過股權連接等方式，依法依規、有序推進對燃氣產業上中下遊資源的整合重組。

李鴻雙簡歷：

李鴻雙，1960年出生，1982年8月參加工作，研究生學歷。先後在晉城礦務局古書院礦擔任技術員、綜采隊隊長、調度室副主任、主任、副礦長、礦長，晉城煤業集團副總經理。

2007.06—2009.11，晉城煤業集團黨委常委、副總經理。

2009.11—2011.03，晉城煤業集團黨委常委、副總經理、董事。

2011.03—2017.03，晉城煤業集團黨委常委、副董事長、總經理。

2017.03—2017.07，晉煤集團黨委副書記、副董事長、總經理。

2017.07—2017.08，晉煤集團黨委副書記、副董事長、總經理，主持董事會和黨委工作。

2017.08一，晉煤集團黨委書記、董事長。