在古鎮內寫生的學生 通訊員 邱洪斌 攝

？？？？華龍網3月21日14時訊（通訊員 邱洪斌）3月20日，重慶市酉陽縣龔灘古鎮，由重慶藝考美術機構組織的學生在景區烏江邊、石板街和吊腳樓下創作寫生，勾勒古鎮挺拔俊秀的線條，嚴謹細心的描繪，給古鎮全新的文化和藝術註解，成為古鎮吸引遊人的靚麗景觀。

在古鎮小廣場寫生的學生 通訊員 邱洪斌 攝在烏江岸邊寫生的學生 通訊員 邱洪斌 攝寫生作品 通訊員 邱洪斌 攝

？？？？龔灘是著名的「寫生小鎮」，先後被中國美術家協會、重慶市美協和四川美術學院、貴州師範學院等13所機構評定為「寫生創作基地」。著名國畫大師吳冠中先生曾在這裏寫生，創作《老街》這一曠世丹青巨作。

在烏江岸邊寫生的學生 通訊員 邱洪斌 攝在烏江岸邊寫生的學生 通訊員 邱洪斌 攝