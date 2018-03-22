酉陽龔灘：春暖花開寫生來北京新浪網 (2018-03-22 14:47)
？？？？華龍網3月21日14時訊（通訊員 邱洪斌）3月20日，重慶市酉陽縣龔灘古鎮，由重慶藝考美術機構組織的學生在景區烏江邊、石板街和吊腳樓下創作寫生，勾勒古鎮挺拔俊秀的線條，嚴謹細心的描繪，給古鎮全新的文化和藝術註解，成為古鎮吸引遊人的靚麗景觀。
？？？？龔灘是著名的「寫生小鎮」，先後被中國美術家協會、重慶市美協和四川美術學院、貴州師範學院等13所機構評定為「寫生創作基地」。著名國畫大師吳冠中先生曾在這裏寫生，創作《老街》這一曠世丹青巨作。
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