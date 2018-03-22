中新網3月22日電 荷蘭《華僑新天地》編譯稱，與歐洲其他國家相比，荷蘭監獄的囚犯耗費國庫費用驚人，以每人每天250歐元的花費，在歐洲排名第四。一年365天花費91250歐元(約合人民幣71萬元)，你的年薪有這麼多嗎？

據歐洲理事會日前提交的2016年歐洲監獄系統報告顯示，聖馬利諾(708歐元)、瑞典(359歐元)和挪威(344歐元)為歐洲監獄囚犯花費的前三名。

歐洲的平均水平是51歐元。被拘留者在摩爾多瓦(Moldavi？)耗費的成本最低，為每天6歐元。據統計，歐洲國家為囚犯總共支出了超過188億歐元。不過，並非所有成員國都提交了具體的支出數字。

在荷蘭，幾乎有五分之一的囚犯來自外裔。超過43%的被拘留者因法律程序正在運作當中而尚未獲得最終的判決。荷蘭囚犯的平均刑期為2.8個月。在瑞士、瑞典、聖馬利諾和愛爾蘭這四個國家，囚犯獲得的平均刑期要短於荷蘭。

你覺得2.8個月很長嗎？要知道，整個歐洲的平均值為8.5個月。然而荷蘭監獄機構里囚犯的自殺人數比例相對較高。

2015年，在荷蘭監獄里每10000名囚犯中有12.2人自殺。荷蘭排在斯洛維尼亞、法國、瑞士和比利時之後，位居歐洲第五。

2016年9月1日，在歐洲理事會的成員國總共囚禁了超過85.9萬名囚犯。這相當於在每741名居民中有一名是囚犯，與2015年相比該數字略有增加。